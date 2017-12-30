Украинский Новый год: нищета, долги и безнадёжность

Украинцы готовятся встречать 2018-й – четвёртый новый год после государственного переворота 2014 года. И если, встречая новый, 2015-й многие были уверены, что майданный шабаш вот-вот закончится, то сегодня большая часть населения Украины ни на что не надеется и ничего не ждёт.

Компания Research & Branding Group проводила опрос на территории Украины с 4 по 14 декабря, чтобы выяснить, с каким настроением украинцы будут встречать Новый год, где и как. Результаты получились ожидаемые для тех, кто знаком с украинской реальностью: 51% жителей Украины не испытывают подъёма настроения в канун Нового года. Но 28% опрошенных встречают праздник с хорошим настроением. И это перемога! О чём и вещают все украинские СМИ. Забывая уточнить: более половины опрошенных заявили, что прошедший год для них был слишком тяжёлым, а ещё 14% ответили, что настроение у них откровенно плохое.

Да и откуда взяться хорошему настроению, если из-за роста цен каждому четвёртому украинцу придётся брать деньги в долг, чтобы и стол накрыть, и подарки купить.

По данным опроса Research & Branding Group, «граждане Украины готовы потратить на праздники в среднем около 1659 грн. (EUR 50), это почти в 1,4 раза больше, чем накануне 2017 года. Меньше всего готовы тратить пенсионеры – всего 1000 грн. (EUR 30), в то время как работающие – 1900–2060 грн. (примерно EUR 57-60)».

«В этом году часть населения, в основном те, кто живёт на социальные выплаты (а таких более 40%), вынуждена сокращать свои расходы. Нельзя также не учитывать разницу в зарплатах по Киеву и в регионах. При средней зарплате в 6300 грн. (EUR 190) в регионах человек не может себе позволить потратить 1600 грн. (EUR 50) на праздник. Так что фактически каждый четвёртый будет вынужден занимать деньги на Новый год, потому что большую часть и так небольшой зарплаты у людей отнимет коммуналка», – уверен директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Дорошенко, сидя в Киеве, убеждён в том, что средняя зарплата на Украине 6300 грн. (EUR 190). Если сложить зарплату генерального директора металлургического комбината, сталевара, слесаря и уборщицы, то может получиться и гораздо большая сумма. Вот только основная часть населения считает за счастье зарплату в 3000 грн. (EUR 90), но согласны работать и за 2000 грн. (EUR 60) – выбирать особенно не приходится.

Экономист Александр Охрименко считает, что украинцы в этом году потратят на праздник больше, однако на столе продуктов будет меньше, чем в прошлом году. «У нас всегда накрывают очень богатые столы. Но за год одно только мясо подорожало на 40%, вот на нём и будут экономить. А также на развлечениях: шоу и концертах», – добавил эксперт.

Украинцам уже давно не до шоу и концертов. В уходящем году цены росли, как грибы после дождя: мясо подорожало в среднем на 40%, хлеб – на 20%, молоко – на 30%, яйца и овощи – на 40%. Только за первые десять дней декабря подорожали 65% продуктов из социальной корзины, а за год – 90%.

Что касается традиционных новогодних блюд, то приготовление салата «оливье», без которого Новый год – не праздник, стало дороже на 30%, а «селёдки под шубой» – на 25%, не говоря уже про холодец. Копчёная колбаса, которая также является незаменимым атрибутом праздничного стола, стала дороже на 68%, спиртное – на 15- 30%, а картофель и сало – на все 67%!

Трудно жилось украинцам в 2017-м. Но в следующем, 2018-м, никто не обещает лёгкой жизни. Судя по всему, будет ещё тяжелее.

Первый новогодний подарок уже сейчас преподнесли украинские таксисты, подняв цены на 10%. А в новогоднюю ночь к этому повышению добавится ещё и 100-процентная «новогодняя» надбавка. Конечно, далеко не все пользуются услугами такси в новогоднюю ночь. И это праздничное подорожание можно как-то пережить. А вот что делать с очередным повышением тарифов на коммунальные услуги?

28 декабря Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг сделала новогодний подарок украинцам – приняла решение о том, что «оптовая рыночная цена на электроэнергию в Украине в 2018 году вырастет на 16,2%». Экономические эксперты прогнозируют, что кроме подорожания электричества, увеличатся и коммунальные платежи.

Очередное повышение коммунальных услуг выглядит более чем странно на фоне того, что задолженность украинцев по оплате услуг ЖКХ растёт с каждым месяцем и в ноябре составила 27,1 млрд грн. (EUR 800 млн). В эту цифру не входят долги по оплате электроэнергии, так как за неё украинцы стараются платить вовремя – за долги электричество отключают быстро. Но даже если граждане стараются оплачивать электричество своевременно, предприятия с этим не справляются.

Например, у жителей Харькова есть перспектива встречать Новый год романтично – при свечах: город может остаться без света. В компании «Харьковоблэнерго» заявили: «Из-за многолетних неплатежей у предприятия просто нет средств на выполнение текущих задач. А, следовательно, это грозит катастрофическими последствиями. Любая поломка может начать цепную реакцию, в результате которой жители районов города останутся без электричества. В первую очередь в зоне риска оказываются больницы, роддома, метрополитен».

Не избежать в новом году и существенного подорожания горючего. По прогнозам аналитиков, цена за 1 литр бензина подскочит до 40 грн. (EUR 1,2).

В Нацбанке Украины вынуждены признать – инфляция оказалась выше, чем планировали, потому и кошельки украинцев худели с каждым месяцем, к Новому году совсем опустев.

Что касается новогодних путешествий, то, согласно всё тому же опросу Research & Branding Group, 72% опрошенных будут встречать Новый год у себя дома, 11% – в гостях у друзей и родных, 1% – в ресторане, 7% - не определились, а 4% не собираются вообще отмечать праздник. Вероятно, в путешествие отправятся оставшиеся 5%. И в основном это будут народные депутаты, чиновники и политики, а также их дети. Так, например, министр внутренних дел Арсен Аваков уже отдыхает в Италии. А своими фотографиями он поделился в социальной сети Facebook, вероятно, для того, чтобы простые украинцы могли вместе с ним порадоваться красотам Средиземноморья. Угомонившийся на время Михо Саакашвили героически остался в Киеве, пообещав встретить Новый год в палатке на майдане, но предусмотрительно отправил семью в Амстердам. Нардеп Евгений Рыбчинский отдыхает в Нью-Йорке. Арсений Яценюк – во Франции, нардеп Сергей Лещенко – в Лондоне, сотник Парасюк – патриотично в украинском Буковеле.

А оставшиеся встречать Новый год дома украинцы пытаются и стол праздничный накрыть, и подарки детям приготовить. Как могут.

В социальной сети «ВКонтакте» (той самой, что запретил Пётр Алексеевич) есть группа, где жители Мариуполя обменивают вещи на конфеты, сникерсы, киндер-сюрпризы, а то и просто на продукты.

«Отдам шапки на девочку 5 лет и шарфики на любой возраст за большой сникерс».

«Отдам штаны от комбинезона на девочку 3-4 года за киндер-сюрприз. Состояние отличное».

«Отдам новые леггинсы 44 размера за банку ананасов, банку шампиньонов и упаковку печенья "Барни"».

«Отдам сумку почти новую за 1 л подсолнечного масла».

«Отдам свитер в хорошем состоянии на 10-11 лет за большой сникерс и какой-нибудь батончик».

«Гетры зимние отдам за что-нибудь вкусное».

Пожалуй, такой беспросветной нищеты и безысходности не было даже в 90-е. Разве что во время Великой Отечественной меняли одежду на продукты.

Как горько шутят на Украине: «Света в конце туннеля больше не будет – его отключили за неуплату». Пожелаем же всем здравомыслящим жителям Украины, чтобы свет в конце туннеля всё-таки появился. Хотя бы на пятом постмайданном году…