|
Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган
25 апреля 2020, 18:10 • 76 • Украина
Радикальный украинский политик Ирина Фарион на своей странице в Facebook выразила поддержку мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, который угодил в громкий скандал с призывом депортировать из города всех цыган
На днях в ходе совещания Марцинкив потребовал от правоохранителей «запаковать» цыган и организовать вывоз их из города на территорию Закарпатья, где они зарегистрированы. Позднее он заявил, что его высказывание было слишком эмоциональным, при этом он пояснил, что цыгане грубо и целенаправленно нарушают правила карантина и несут угрозу окружающим.
Ирина Фарион, известная своими ультранационалистическими взглядами и русофобией, не увидела в слова Марцинкива ничего криминального. Она похвалила его за данную инициативу.
«Браво, Руслан! Именно так нам нужно действовать, чтобы защитить общину города», — написала политик.
По ее мнению, если бы украинские националисты были у власти, то они уже давно посадили бы всех «московитов» в товарные вагоны и вывезли бы их в Россию.
Ранее антицыганский выпад ивано-франковского мэра осудило посольство США на Украине, Мониторинговая миссия ООН по правам человека, а также омбудсмен страны Людмила Денисова.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 апреля 2020, 06:10
|
23 апреля 2020, 03:10
|
20 апреля 2020, 03:10
|
22 апреля 2020, 01:10
|
19 апреля 2020, 12:10
|
21 апреля 2020, 09:10
|
25 апреля 2020, 08:04