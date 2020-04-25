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Украинский нацизм в действии: Фарион поддержала мэра Ивано-Франковска и призвала вывозить в товарных вагонах не только цыган

25 апреля 2020, 18:10  •  76 • Украина


Радикальный украинский политик Ирина Фарион на своей странице в Facebook выразила поддержку мэру Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву, который угодил в громкий скандал с призывом депортировать из города всех цыган
На днях в ходе совещания Марцинкив потребовал от правоохранителей «запаковать» цыган и организовать вывоз их из города на территорию Закарпатья, где они зарегистрированы. Позднее он заявил, что его высказывание было слишком эмоциональным, при этом он пояснил, что цыгане грубо и целенаправленно нарушают правила карантина и несут угрозу окружающим.

Ирина Фарион, известная своими ультранационалистическими взглядами и русофобией, не увидела в слова Марцинкива ничего криминального. Она похвалила его за данную инициативу.
«Браво, Руслан! Именно так нам нужно действовать, чтобы защитить общину города», — написала политик.

По ее мнению, если бы украинские националисты были у власти, то они уже давно посадили бы всех «московитов» в товарные вагоны и вывезли бы их в Россию.

Ранее антицыганский выпад ивано-франковского мэра осудило посольство США на Украине, Мониторинговая миссия ООН по правам человека, а также омбудсмен страны Людмила Денисова.

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