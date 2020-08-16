Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков

Основатель запрещенной в России группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост, в котором заявил о поддержке протестного движения в Беларуси и рассказал, что украинские националисты в течение нескольких десятилетий инструктировали и подготавливали белорусских радикалов.Стоит отметить, что сообщение Яроша из Сети было удалено, однако телеграм-канал «Зрада чи Перемога» опубликовал скриншоты послания украинского националиста. Согласно тексту, Ярош еще в 2000 году по заданию руководства националистической группировки ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ) работал в Беларуси и помогал белорусским националистам развивать их структуры.«Провел для белорусских собратьев десятки учений на Украине, объездил чуть ли не всю братскую страну, принимал непосредственное консультативное участие во многих белорусских антилукашенковских патриотических акциях и так далее», — написал бывший глава подразделения украинских радикалов.Кроме того, Ярош назвал протесты в Беларуси «восстанием против рабства, несправедливости, фальсификации, уничтожения белорусской державности». По его мнению, режим Александра Лукашенко является «промосковским», а сам действующий президент «вызвал ужасную русификацию белорусского народа, давно сдав Кремлю суверенитет своей державы, и глумится над правом белорусов иметь свободу и справедливость».«Борьба белорусов за самостоятельность своей державы не завершится бесполезно, даже если Лукашенко придушит это восстание. Его режим прогнил и рано или поздно падет. Главное, чтоб кремлевские карлики не воспользовались этим, полностью не захватив братскую украинцам страну. Братья-белорусы, оказывайте сопротивление режиму Лукашенко и Кремлю. Украина с вами!» — написал украинский националист.В Беларуси четвертый день продолжаются несанкционированные акции протеста против итогов президентских выборов. По данным МВД республики, за три дня было арестовано более шести тысяч человек. Только за минувшие сутки правоохранители задержали около 700 участников акций протеста. Несколько сотен гражданских лиц и силовиков были госпитализированы, один человек погиб.