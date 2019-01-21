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Украинский нацист напомнил о "трехсотлетней войне" с Россией и потребовал взять реванш

21 января 2019, 11:39  •  160 • В мире
Главарь запрещенной в России экстремистской организации ОУН Николай Коханивский призвал власти Киева первыми напасть на Россию. По его словам, "в действительности эта война уже длится более трёхсот лет", однако чтобы взять реванш, необходимо забыть о мирских форматах и первыми напасть на РФ.
Главарь запрещенной группировки ОУН Николай Коханивский призвал власти Украины "первыми ударить" по России. Чтобы победить и разгромить РФ, украинцам необходимо по-настоящему взяться за войну, "а не за какой-то Минский формат или ещё какие-то переговоры", пояснил он.
В действительности, по словам нациста, война Украины и России якобы идет "на протяжении уже 300 лет".
"Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, когда получит военное поражение в войне с нами", - заявил он, напомнив о чеченских кампаниях.
Коханивский добавил, что у ВСУ есть "артиллерия, опытные солдаты", а также воздушный флот, танки, пушки.
"Мы можем сейчас воевать с Россией. Когда Россия перейдёт в наступление, а она рано или поздно перейдёт, если мы будем молчать, она почувствует, когда мы будем максимально политически слабы, она ударит", - пафосно заявил он и потребовал от Киева "бить первыми", передает портал "Новороссия".

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