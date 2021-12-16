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Украинский националист назвал Россию "жирной коровой" для обогащения его страны

16 декабря 2021, 21:10  •  76 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ура-патриот собрался отражать атаку "путинских танков" в Харькове
До недавнего времени Харьковская область Украины увеличивала свое благосостояние за счет России. Об этом заявил местный националист Александр Ярмоленко в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели", – пояснил радикал.
Он считает, что после начала вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе в 2014 году РФ "сошла с ума" и часть граждан республики изменила свое отношение к соседней стране.
Также националист пообещал "яростно сопротивляться", если в в город войдут "путинские танки".
Автор публикации особо уточнил, что Харьковская область граничит с Российской Федерацией. Он побывал на одном из КПП и художественно описал, что "за лабиринтом голых холмов, разделяющих две страны, можно угадать необъятность русской равнины".
В западных СМИ уже пару месяцев активно своим читателям навязывается мысль о скором "вторжении" российской армии в пределы Незалежной. Накануне американское издание вышло с очередной публикацией, где раз в сотый описывается "план" Москвы по захвату Киева.

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