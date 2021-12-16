|
Украинский националист назвал Россию "жирной коровой" для обогащения его страны
16 декабря 2021, 21:10 • 76 • Политика
Ура-патриот собрался отражать атаку "путинских танков" в Харькове
До недавнего времени Харьковская область Украины увеличивала свое благосостояние за счет России. Об этом заявил местный националист Александр Ярмоленко в интервью итальянской газете La Repubblica.
"Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели", – пояснил радикал.
Он считает, что после начала вооруженного внутриукраинского конфликта в Донбассе в 2014 году РФ "сошла с ума" и часть граждан республики изменила свое отношение к соседней стране.
Также националист пообещал "яростно сопротивляться", если в в город войдут "путинские танки".
Автор публикации особо уточнил, что Харьковская область граничит с Российской Федерацией. Он побывал на одном из КПП и художественно описал, что "за лабиринтом голых холмов, разделяющих две страны, можно угадать необъятность русской равнины".
В западных СМИ уже пару месяцев активно своим читателям навязывается мысль о скором "вторжении" российской армии в пределы Незалежной. Накануне американское издание вышло с очередной публикацией, где раз в сотый описывается "план" Москвы по захвату Киева.
Подпишитесь на нас
76
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2021, 17:55
|
14 декабря 2021, 00:20
|
14 декабря 2021, 09:05
|
11 декабря 2021, 23:15
|
14 декабря 2021, 06:10
|
16 декабря 2021, 05:25
|
12 декабря 2021, 16:10