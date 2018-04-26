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Украинский народный трибунал расследует блокаду Донбасса

26 апреля 2018, 18:24  •  134 • В России

Продолжаются заседания Украинского Народного Трибунала (УНТ), который образован инициативными украинцами для расследования преступлений, совершенных киевскими властями против граждан своей же страны, проживающих на Донбассе. Работает он строго в соответствии с международным правом и законами Незалежной. В этот раз заседание прошло в Донецке. Рассматривался пятый тематический блок обвинений – «Блокада Донбасса».

Административно подчиненный Кировску поселок Донецкий после введения режимом Порошенко в 2014 году экономической блокады Донбасса «стал похож блокадный Ленинград». Об этом на заседании УНТ сообщила жительница поселка Любовь Гармаш, которая проходит по делу как потерпевшая.

- До конфликта в поселке проживало 3800 человек, в период массированных обстрелов – всего 172 человека. В населенном пункте в конце 2014 – начале 2015 годов не было света, воды, связи. На улицах лежали трупы, ходить по поселку было невыносимо. Нас власти Украины кинули на выживание, для нас жизнь стала настоящим испытанием, – рассказала Гармаш.

Другой свидетель Анжелика Пирогова рассказал о массированных обстрелах со стороны украинской армии.

- Массированные обстрелы села Фрунзе Славяносербского района Луганской области, где мы жили, начались в октябре 2014 года. Населенный пункт находится в около двух километрах от линии фронта. Участок такой, что с позиций ВСУ село видно как на ладони. Железная дорога и хлебоприемное предприятие первыми попали под обстрелы. Били по домам, били по тогда еще не убранным полям, — рассказала Пирогова.

Женщина вспоминает, что первый обстрел Фрунзе украинская армия вела на протяжении 17 часов. В результате погибли четверо мирных жителей. В этот же время ВСУ блокировали село, с территории Украины было запрещено провозить любые продукты питания.

- С середины ноября 2014 года мы были в полной транспортной изоляции. Цель – чтобы у нас был голод. За все время боевых действий Украина ни разу не оказала нам продовольственной помощи, — отметила свидетель.

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