Украинский народный трибунал расследует блокаду Донбасса

Продолжаются заседания Украинского Народного Трибунала (УНТ), который образован инициативными украинцами для расследования преступлений, совершенных киевскими властями против граждан своей же страны, проживающих на Донбассе. Работает он строго в соответствии с международным правом и законами Незалежной. В этот раз заседание прошло в Донецке. Рассматривался пятый тематический блок обвинений – «Блокада Донбасса».

Административно подчиненный Кировску поселок Донецкий после введения режимом Порошенко в 2014 году экономической блокады Донбасса «стал похож блокадный Ленинград». Об этом на заседании УНТ сообщила жительница поселка Любовь Гармаш, которая проходит по делу как потерпевшая.

- До конфликта в поселке проживало 3800 человек, в период массированных обстрелов – всего 172 человека. В населенном пункте в конце 2014 – начале 2015 годов не было света, воды, связи. На улицах лежали трупы, ходить по поселку было невыносимо. Нас власти Украины кинули на выживание, для нас жизнь стала настоящим испытанием, – рассказала Гармаш.

Другой свидетель Анжелика Пирогова рассказал о массированных обстрелах со стороны украинской армии.

- Массированные обстрелы села Фрунзе Славяносербского района Луганской области, где мы жили, начались в октябре 2014 года. Населенный пункт находится в около двух километрах от линии фронта. Участок такой, что с позиций ВСУ село видно как на ладони. Железная дорога и хлебоприемное предприятие первыми попали под обстрелы. Били по домам, били по тогда еще не убранным полям, — рассказала Пирогова.

Женщина вспоминает, что первый обстрел Фрунзе украинская армия вела на протяжении 17 часов. В результате погибли четверо мирных жителей. В этот же время ВСУ блокировали село, с территории Украины было запрещено провозить любые продукты питания.

- С середины ноября 2014 года мы были в полной транспортной изоляции. Цель – чтобы у нас был голод. За все время боевых действий Украина ни разу не оказала нам продовольственной помощи, — отметила свидетель.