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Украинский нардеп: «Русский язык никто не сможет искоренить»

07 апреля 2020, 16:00  •  213 • В России

Чат называется богато – «Мажоры СН» и первое слитое в Сеть сообщение, как говорится, задает тон всей беседе: «А давайте Петю и Стерненко ... (*изобьем*)» предлагает депутат Евгений Шевченко своим коллегам. Кто такой «Петя» установить не удалось, возможно это Петр Порошенко, а вот Стерненко, фамилия редкая. Скорее всего, это руководитель одесского «Правого сектора», участник Майдана и жертвоприношения в Доме профсоюзов. Евгений Шевченко распаляется еще больше и предлагает следом, после избиения, посадить двух великоукраинских активистов Билецкого и Корчинского на кол.

Дальше беседа плавно переходит на русский язык и его проблемы. Прошлым летом, заработал Закон об исключительно применении украинского языка во всех сферах жизни. А совсем недавно, Рада чуть ли не единогласно русский язык попробовала запретить окончательно, приняв закон «О среднем образовании». Теперь 80% обучения в украинских школах будет на «державной мове», хотя, официально, русский язык родной, для 30% украинцев, а по факту…может и для всех 90% граждан. На днях, была обнародована новая годовая программа кабинета министров, в частности, там есть такие пункты: "Формирование целостного украиноязычного культурно-информационного пространства" и «создание единой национальной системы ценностей». Скорее всего, она и возмутила депутата.

Что характерно, Евгений Шевченко беседует с коллегами на хорошем русском языке:

- Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!

И предупреждает их о том, что случится, когда языковые законы заработают:

- Когда он начнет действовать в полном объеме, тогда и начнутся. Последствия в стране.

С депутатом пытаются спорить коллеги, мол, законы языковые хороши и переделывать их не нужно.

Сложно сказать, кривит ли душой Евгений Шевченко, но он уверен, что Владимир Зеленский на его стороне:

- Лично вам напоминаю: президент лично публично заявлял на выборах о пересмотре этого Закона. Если не врете, что поддерживаете президента до сих пор, докажите голосованием!

Сложно сказать, какие последствия будет иметь этот слив. На Украине может быть все что угодно. Тот же Стерненко, которого депутат предлагал «...» (*избить*), прославился избитыми или похищенными политическими оппонентами. Но тут целый депутат Рады обладающий неприкосновенностью! Возможно, Евгения Шевченко затравят внутри фракции и не более того. Так что, можно пожелать ему душевных сил и спокойствия, не более того. Парламентским путем политику Украины пока изменить невозможно.

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