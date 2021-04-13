Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске

Ровно семь лет назад, 13 апреля 2014 года началась гражданская война на Украине. Первые выстрелы прозвучали под Славянском Донецкой области. Открыл огонь на поражение по мирным жителям из автомата, нарушив приказ «не стрелять», старший лейтенант Сухаревский - уроженец Закарпатья и выпускник Львовского института сухопутных войск. За семь лет войны Сухаревский стал подполковником, получил три украинских ордена. Он до сих пор жив и здоров – убийца, начавший войну. Осенью ему исполнится 37 лет.

Гражданская война началась так. Командовавшего 3-й ротой 80-й аэромобильной бригады Сухаревского (позывной Барсук) на БТР занесло в окрестности Семёновки. Тогда у местных гражданских было принято устраивать незваным гостям что-то вроде антивоенных акций – они выходили к движущимся украинским военным колоннам, как бы пытаясь собой закрыть им проезд. Само собой, давить гражданское население военные не собирались, и приостанавливали движение. А затем, когда местные уходили, движение возобновлялось. Но Сухаревский дожидаться ухода митингующих не собирался, а несколько раз полоснул по людям из автомата (по другим данным – из ручного пулемёта). Очереди скосили намертво нескольких человек. Позднее свой «подвиг» Сухаревский описывал совершенно иначе – мол, он заметил «вооруженных сепаратистов Гиркина», которые собирались штурмовать местное отделение СБУ (это в Семёновке?!), и убил наповал нескольких «сепаратистов». Подполковник спецназа «Альфа» Андрей Дубовик, оказавшийся очевидцем описанных событий, позже полностью оправдал действия Сухаревского – мол, и хорошо, что он начал стрелять по мирным людям – «кто-то должен был взять на себя ответственность и нарушить приказ». Кстати, недавно выяснилось, что открыл огонь Сухаревский, возможно, и не по своей собственной воле. Вместе с ним следовал комбриг Виктор Копачинский, который, возможно, и отдал приказ открыть огонь на поражение по мирным гражданам. Но факт есть факт – стрелять первым начал именно Сухаревский.

К чему вдруг сегодня вспоминается Сухаревский? Не к тому ли, что и сегодня на линии разграничения, возможно, кто-то из украинских военных решится выстрелить первым, не дожидаясь приказа?