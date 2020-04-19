|
Украинский Минюст предложил сделать в колониях платные камеры
19 апреля 2020, 06:10 • 92 • Украина
Киев, 18 апреля. В украинских колониях могут появиться камеры содержания заключенных с повышенным комфортом. За отбывание наказания в них осужденным придется платить. Ввести подобные тюремные камеры предложил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Как пояснил чиновник, платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах, по его мнению, позволят привлечь в бюджет дополнительные средства, которые в будущем пойдут на проведение тюремной реформы.
Он также высказал надежду, что соответствующее постановление кабмин Украины примет в ближайшую среду.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал погасить задолженности по зарплатам медикам в кратчайшие сроки. Глава государства подчеркнул, что задолженности необходимо выплачивать в ближайшее время. При этом, по мнению Зеленского, бюджет предусматривает ресурсы для решения этой проблемы, пишет «Газета.ru».
Автор: Сергей Андреев
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 апреля 2020, 08:35
|
15 апреля 2020, 09:10
|
17 апреля 2020, 07:10
|
17 апреля 2020, 22:10
|
17 апреля 2020, 19:10
|
15 апреля 2020, 08:10
|
13 апреля 2020, 10:10