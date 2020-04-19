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Украинский Минюст предложил сделать в колониях платные камеры

19 апреля 2020, 06:10  •  92 • Украина
Киев, 18 апреля. В украинских колониях могут появиться камеры содержания заключенных с повышенным комфортом. За отбывание наказания в них осужденным придется платить. Ввести подобные тюремные камеры предложил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Как пояснил чиновник, платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах, по его мнению, позволят привлечь в бюджет дополнительные средства, которые в будущем пойдут на проведение тюремной реформы.
«Ходят слухи, что лучшие камеры достаются за взятки. Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в фонд, за счет которого мы сможем делать ремонты и улучшать качество и условия бесплатных камер», — пояснил Малюська в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Он также высказал надежду, что соответствующее постановление кабмин Украины примет в ближайшую среду.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал погасить задолженности по зарплатам медикам в кратчайшие сроки. Глава государства подчеркнул, что задолженности необходимо выплачивать в ближайшее время. При этом, по мнению Зеленского, бюджет предусматривает ресурсы для решения этой проблемы, пишет «Газета.ru».
Автор: Сергей Андреев

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