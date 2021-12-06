На Украине готовы принять тысячи иностранных военных. Об этом заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников.

"Англосаксонские союзники" Украины должны наращивать военную мощь на рубежах с Россией. Об этом напрямую заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников. По его мнению, Великобритания, США и Канада должны перебросить военный контингент к границам с Россией.

Резников даже перечислил в интервью The Globe and Mail, куда именно следует отправить иностранных инструкторов.

"Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов... разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеином... Вместе с ребятами из Соединённого Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО", - поделился ожиданиями он.

По его мнению, появление на украинской земле мест базирования иностранцев станет упреждающим сигналом для русских.

"Три флага... должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь", - заявил Резников.

У границ - тысячи

Таким образом, полагает Резников, будущее "нападение" России удастся отбить.

Министр также заметил, что у границ Незалежной со стороны России якобы скопилось 94,3 тысячи человек. Но, не исключил он, в случае если ситуация будет складываться так же, то их число возрастет до 175 тысяч.

Потому важно предупредить союзников, считает Резников. Он уточнил, что направил эту информацию в Верховную раду и что сведения разведки оборонного ведомства сходятся с данными Соединённых Штатов Америки.

"Земли наши"

Тем временем в Незалежной продолжают внушать народу, будто исторически территориями Украины были также земли России и Казахстана.

Об этом, в частности, обмолвился писатель и философ Пётр Кралюк. В его "исследовании" в издании "День" Кралюк в качестве доказательств приводит названия некоторых населённых пунктов, имеющих "украинские" корни, а также исторические сведения.

"Многие названия этих поселений указывают на их украинское происхождение. К примеру, Великая и Малая Черниговка в нынешней Самарской области; Луганское, Львовка, Полтавка, Семёно-Полтавка - в Саратовской области; Киевка, Киевское, Нежинское, Новая Полтавка, Фастов, Харьковка - в Волгоградской области", говорится в его работе.

Кралюк считает "украинскими землями" территории Самарской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской областей, регионы Дальнего Востока - так называемый "зелёный клин", а также северные области Казахстана.

Кралюк утверждает, что доказательством "колонизации" регионов России украинцами также является распространение украинских фамилий: "Шевченко, Коваленко, Мирошниченко, Ткаченко, Пихиенко".

Впрочем, это далеко не единичный случай: в Незалежной уже неоднократно пытались "присвоить" себе земли, победы в исторических событиях и даже приписать "украинство" известным историческим деятелям.