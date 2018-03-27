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Украинский министр заявил, что Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань»

27 марта 2018, 18:09  •  138 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что, по его мнению, Крымский мост «соединит украинский Крым и украинскую Кубань».
 
© Галина Амарандо / Крыминформ
 

Об этом сообщает УНН.

«С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил он.

При этом он добавил, что в существующей ситуации потери Украины от строительства и последующего введения в эксплуатацию Керченской переправы исчисляются десятками миллионов гривен.

«Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчётам», — отметил он.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что строители начали укладку асфальта на последних морских участках Крымского моста.

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