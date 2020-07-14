Украинский министр выдвинул требование России для переговоров по Донбассу. А иначе - точка

Украина не намерена выполнять "Минск-2" по российским условиям. Как заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, любые попытки "перекрутить" договорённости для того, чтобы реинтеграция состоялась на условиях Москвы, "заранее обречены на провал".

По его мнению, Россия должна занять "конструктивную и ответственную позицию", а не "перекручивать" соглашения.

Он сравнил это с перекладыванием ответственности с больной головы на здоровую.

В противном случае, пообещал министр, в переговорах по Донбассу можно поставить точку.

При этом Кулеба указал, что Киев не считает нужным выполнять взятые на себя обязательства.

"Мы независимая страна и будем принимать те законы, которые считаем нужными", - указал он, добавив, что никто не будет "указывать" Украине.

Также заметил Кулеба в интервью изданию "Сегодня", упоминание "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" в украинской конституции, прописанное в "Минске-2", неприемлемо для Киева.

Ранее специальный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Азамат Кульмухаметов отмечал, что действия Киева заводят переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины в тупик.