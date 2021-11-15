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Украинский министр выдал ожидаемую реакцию на указ Путина по Донбассу

15 ноября 2021, 21:50  •  123 • В мире
Президент России Владимир Путин ранее утвердил указ о гуманитарной поддержке Донбасса.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидаемо отреагировал на изданный в России указ о помощи Донбассу. В понедельник, 15 ноября, президент России утвердил указ, согласно которому выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров признаются в России. Товары из народных республик наравне с отечественными будут допускать к госзакупкам. Кроме того, по данному документу отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно.
В Киеве это вызвало негодование. Кулеба заявил, что французские и немецкие коллеги также должны выразить осуждение из-за этого указа Путина. Глава украинского МИД уточнил, что уже передал информацию об этом иностранным коллегам.
По его мнению, документ "говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей, временно оккупированных территорий Украины, в экономику России".
Он также добавил, что указ якобы "противоречит букве и духу Минских договорённостей", передаёт РИА Новости.

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