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Украинский министр в эфире озвучил "план победы" над Россией

12 ноября 2021, 18:00  •  189 • В мире
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россию можно "разорвать изнутри", внедряя украинские проекты.
В Незалежной выразили готовность "разорвать Россию изнутри". Такое заявление прозвучало в эфире телеканала НТА. По словам экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, на русских следует воздействовать тем же способом, которому когда-то подверглась и Украина.
По его мнению, Москва постоянно дестабилизирует ситуацию, и таким же образом украинцам следует ответить. Он сказал, что на "проект Кремля" следует запускать свои, украинские проекты в России: "кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зелёного Клина".
Таким образом, полагает экс-чиновник, и удастся разрушить Россию.
"Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза", - сказал он.
Отметим, что подобные заявления свойственны украинским пропагандистам, которые уже не раз пытались "присвоить" себе часть наших земель. Так, по словам лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока, территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас.

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