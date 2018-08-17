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Украинский министр рассказал о пользе прекращения ж/д сообщения с Россией
17 августа 2018, 12:09 • 71 • Украина
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу стране.
РИА Новости
В эфире украинского телеканала он напомнил, что закрытие авиасообщения с Россией благоприятно сказалось на ситуации.
«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и авиация развивается. Я убеждён, что такая же история будет с железнодорожным и автобусным сообщением», — цитирует Омеляна украинский «Пятый канал».
По его словам, отменой ж/д сообщения Украина обезопасит своих граждан, «которые всё ещё на собственный риск ездят в Российскую Федерацию».
Ранее в Киеве заявили об отсутствии планов блокировать транзит российских грузов.
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