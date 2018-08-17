Украинский министр рассказал о пользе прекращения ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения с Россией пойдёт на пользу стране.

В эфире украинского телеканала он напомнил, что закрытие авиасообщения с Россией благоприятно сказалось на ситуации.

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и авиация развивается. Я убеждён, что такая же история будет с железнодорожным и автобусным сообщением», — цитирует Омеляна украинский «Пятый канал».

По его словам, отменой ж/д сообщения Украина обезопасит своих граждан, «которые всё ещё на собственный риск ездят в Российскую Федерацию».

Ранее в Киеве заявили об отсутствии планов блокировать транзит российских грузов.