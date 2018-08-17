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Украинский министр предложил своим гражданам ездить в Россию на медведях, отменив железнодорожное и автобусное сообщение

17 августа 2018, 20:24  •  112 • В России

И ГОЛУБИНУЮ ПОЧТУ ВНЕДРИТЬ

Владимир Омелян, занимающий пост министра инфраструктуры Украины, радостно сообщил о новой перемоге (победе по-украински): железнодорожные и автобусные перевозки в Россию скоро окажутся под запретом.

- Подписал исторический документ. Скоро в Москву будут только медведи ходить, как в старые добрые времена, - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Омелян.

Не устаем удивляться оригинальным представлениям украинских чиновников о своей истории. Тут тебе и пассажирские медведи в старые добрые времена (это когда? При Мазепе или при Святославе Хоробром?), и выкопанное древними украми Черное море, и прародитель украинцев римский гладиатор Спартак.

Хотя какая страна - такая инфраструктура. Предложение заменить экспрессы косолапыми можно творчески развить и дополнить. Вместо торгового флота - катамараны с педальками, вместо интернета - голубиная почта, вместо централизованного газоснабжения - отопление кизяками. Стоп, кое-что из этого на Украине уже внедрено...

КАЖДЫЙ 12-Й УКРАИНЕЦ ЖИВЕТ В РОССИИ

А если серьезно, украинские чиновники снова действуют по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Ведь подавляющее большинство украинцев едут в Россию не ради экскурсий, а чтобы добыть себе и своим семьям на пропитание. Даже министр иностранных дел Украины Павел Климкин в этом году признавал, что в России временно проживает каждый 12-й житель Украины - порядка 3 миллиона человек. Неофициальные цифры были бы еще более впечатляющими.

Стоит задача максимально усложнить и без того несладкую жизнь этой огромной армии рабочих? Простым гражданам политические игры «до лампочки», когда на стол поставить нечего. Если будет очень надо, они поедут в Россию и через Белоруссию, чертыхаясь на злочинную владу (зловредную власть по-укр.). Или попробуют осесть в России насовсем. Ничего личного, простая экономика.

Популярные направления для поездок граждан Украины.Фото: Рушан КАЮМОВ

Тот же Омелян, оправдывая свое «историческое» решение, сказал: вот отменили мы 3 года назад авиационное сообщение с Россией и ничего, никто не умер, а летать даже больше стали. Но достаточно посмотреть популярный интернет-сервис Flightradar (он отслеживает полеты самолетов в реальном времени), чтобы увидеть: небо над Украиной сейчас - как зона отчуждения - пустое. Единичные рейсы на фоне очень плотного воздушного трафика в Европе и весьма оживленного в России. Да и летать самолетами - привилегия, как минимум, среднего класса, а массе небогатых украинцев только поезда и автобусы оставались.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УБЫТКИ

Инициатива министра вызвала недоумение у его же бывших коллег. Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава напомнил, что «Укрзализныця» (аналог «Российских железных дорог») только за первое полугодие 2018 года заработала на пассажирских поездах в российском направлении 2 миллиарда гривен (около 4,5 млрд руб.).

«Славянское братство» пошло в бой

- Кто будет покрывать убытки? - спрашивает Кава. - Если запрет на движение поездов будет принято, то «Укрзализныце», чтобы покрыть убытки, придется уволить около 5 тысяч сотрудников по всей стране. Патриотическим такой шаг назвать трудно.

ДЛЯ ЖЕНЫ МИНИСТРА РУБЛИ НЕ ПАХНУТ

И еще один пикантный момент, на который сразу обратили внимание блогеры. Супруга пана Омеляна дизайнер Светлана Бевза преспокойно продает свои платья в российских интернет-магазинах. За ненавистные рубли, которые, оказывается, не пахнут. Получается, своим - все, чужим - закон. И чужими для Омеляна являются вовсе не россияне, а свои соотечественники.

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