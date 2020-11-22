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Украинский министр подделал справку на COVID. Казахстан устроил унизительное разоблачение

22 ноября 2020, 15:00  •  161 • Политика
Украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий во время визита в Казахстан предоставил поддельную справку на COVID. Следом местные спецслужбы устроили обманщику унизительное разоблачение и не пустили его на встречу с премьер-министром.
Украинского министра уличили в махинации с тестом на COVID. Инцидент произошёл в начале ноября в Казахстане. Как оказалось, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предоставил иностранной службе безопасности липовую справку об отсутствии коронавируса.
С премьером Казахстана Аскаром Маминым, по внутренним правилам, могли общаться лишь те гости, у которых негативные результаты теста на коронавирус. То, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности Мамина.
Предполагалось, что Криклий проведёт личные переговоры с премьер-министром Аскаром Маминым. Однако, когда обман вскрылся, ему запретили появляться на встрече.
После этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично принёс извинения коллеге за инцидент. Но, как выяснили журналисты, премьер Казахстана попросту отверг эти извинения.
Блогер Сергей "Zergulio" Колясников в Telegram-канале отмечает, что этот эпизод весьма показательный для понимания "достижений" Незалежной.
"Вот эта лёгкость и есть ваш Майдан 7 лет назад. А карикатурность и идиотия ситуации в Казахстане - ваше беспросветное будущее, которое вы старательно создали себе сами", - жёстко заметил он.

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