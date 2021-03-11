Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Главная / Политика

Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе

11 марта 2021, 15:00  •  302 • Политика
Россия официально подтверждает, что территория Донбасса - это Украина и Москва не вмешивается во внутренние дела Киева. Поэтому открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины (есть и такое министерство) Алексей Резников.
По словам украинского чиновника, как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с Россией, ей - Европе - придётся не просто ужесточать санкции, а принимать серьёзные решения в отношении России. Это следует из самой логики войны.
"Позиция США, Канады, Великобритании будет более чем жёсткая. Тогда Россия точно попадёт под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определённый иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT", - объяснил министр.
По мнению Резникова, как только Россию отключат от этой международной системы банковских платежей, как богачи из России поймут, "что всё пропало". О том, например, что в России существует собственная платёжная система "Мир", украинскому министру знать "не по чину". По совокупности причин Резников отказался рассматривать вариант "агрессии" России и угрозы со стороны Москвы.
"Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Они не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка - они так и не научились понимать Украину", - подчеркнул Резников.
Зато понимать Россию умеет сам министр, судя по его заключительным словам, которые он произнёс в интервью украинскому изданию "Обозреватель". Сказал он буквально следующее.
"С уважением отношусь к балету, классической музыке, литературе, советской кинокомедии. Но вот что сегодня Россия даёт миру, кроме агрессии и оккупации?" - задал вопрос чиновник. Похоже, на Украине уже искренне начали считать, что Россия превратилась во врага. Не по этой ли причине ВСУ собирают на границе с Донбассом ударный вооружённый кулак? Наверняка, чтобы доказать миру, что в России живут одни агрессоры, и именно по этой причине нужно устроить военную эскалацию в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



302
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
11 марта 2021, 11:20
Меркель призвали спасти Европу русской вакциной, припомнив смертоносный урок из 1960-х
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
06 марта 2021, 04:50
Аваков рассказал о несогласии с Зеленским и сделал заявление о своей отставке
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
05 марта 2021, 00:25
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.