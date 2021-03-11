Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе

Россия официально подтверждает, что территория Донбасса - это Украина и Москва не вмешивается во внутренние дела Киева. Поэтому открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины (есть и такое министерство) Алексей Резников.

По словам украинского чиновника, как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с Россией, ей - Европе - придётся не просто ужесточать санкции, а принимать серьёзные решения в отношении России. Это следует из самой логики войны.

"Позиция США, Канады, Великобритании будет более чем жёсткая. Тогда Россия точно попадёт под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определённый иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT", - объяснил министр.

По мнению Резникова, как только Россию отключат от этой международной системы банковских платежей, как богачи из России поймут, "что всё пропало". О том, например, что в России существует собственная платёжная система "Мир", украинскому министру знать "не по чину". По совокупности причин Резников отказался рассматривать вариант "агрессии" России и угрозы со стороны Москвы.

"Я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Они не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка - они так и не научились понимать Украину", - подчеркнул Резников.

Зато понимать Россию умеет сам министр, судя по его заключительным словам, которые он произнёс в интервью украинскому изданию "Обозреватель". Сказал он буквально следующее.

"С уважением отношусь к балету, классической музыке, литературе, советской кинокомедии. Но вот что сегодня Россия даёт миру, кроме агрессии и оккупации?" - задал вопрос чиновник. Похоже, на Украине уже искренне начали считать, что Россия превратилась во врага. Не по этой ли причине ВСУ собирают на границе с Донбассом ударный вооружённый кулак? Наверняка, чтобы доказать миру, что в России живут одни агрессоры, и именно по этой причине нужно устроить военную эскалацию в Донбассе.