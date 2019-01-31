Украинский министр отпраздновал день рождения в стиле Гитлера - видео

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян в день рождения съел торт в виде руин Кремля. В подарке увидели параллель с тортом в виде Каспийского моря на день рождения Адольфа Гитлера.

Торт в виде руин Московского Кремля подарили на день рождения украинскому министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. В Сети тут же вспомнили о торте в виде Каспийского моря, который подарили на день рождения Адольфу Гитлеру 1942 году. В подтверждение на YouTube опубликовали архивную съемку, где глава нацистской Германии празднует день рождения.

На черно-белых кадрах действительно виден торт в виде Каспийского моря. Гитлер радостно улыбается. Кто-то из генералов отрезаем ему кусочек и подает на тарелке. Видео подозрительно напоминает праздник украинского министра.

"День рождения в стиле Гитлера. А так на Украине нацизма нет", - шутят пользователи в комментариях. "Чтоб ему (Омеляну) закончить также, как фюреру", - комментируют люди.