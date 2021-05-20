Украинский министр не удержался от упрёка Лаврову: "Избегает встречи"

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Сергей Лавров якобы избегает встречи в "нормандском формате".

Дмитрий Кулеба, ранее отличившийся выпадом в адрес России по поводу вывозного рейса из Непала, вновь нашёл повод для упрёков. На этот раз "незалежного" министра не устраивает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы избегает встречи в "нормандском формате".

По его словам, они с коллегами из Франции и Германии пытаются организовать эту встречу на уровне министров, а Лавров красиво избегает её.

"Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи", - заявил украинец в эфире радио "Новое время".

При этом ранее в Москве отмечали, что Россия готова к проведению переговоров в таком формате, но при условии, что будет предложена значимая повестка дня. Отметим, что многие договорённости, достигнутые на встрече представителей "нормандской четвёрки", так и не были достигнуты.

Как поясняли ранее в Кремле, Москва будет настаивать, что для проведения нового саммита "четвёрки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договорённости.