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Украинский министр не удержался от упрёка Лаврову: "Избегает встречи"
20 мая 2021, 22:45 • 87 • Политика
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД России Сергей Лавров якобы избегает встречи в "нормандском формате".
Дмитрий Кулеба, ранее отличившийся выпадом в адрес России по поводу вывозного рейса из Непала, вновь нашёл повод для упрёков. На этот раз "незалежного" министра не устраивает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы избегает встречи в "нормандском формате".
По его словам, они с коллегами из Франции и Германии пытаются организовать эту встречу на уровне министров, а Лавров красиво избегает её.
"Лавров является достаточно профессиональным дипломатом, чтобы красиво избегать этой встречи", - заявил украинец в эфире радио "Новое время".
При этом ранее в Москве отмечали, что Россия готова к проведению переговоров в таком формате, но при условии, что будет предложена значимая повестка дня. Отметим, что многие договорённости, достигнутые на встрече представителей "нормандской четвёрки", так и не были достигнуты.
Как поясняли ранее в Кремле, Москва будет настаивать, что для проведения нового саммита "четвёрки" должны быть выполнены хоть какие-то предыдущие договорённости.
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