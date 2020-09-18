Украинский министр нахамил Лукашенко после объявления о закрытии границ

Украинский глава МВД Арсен Аваков на странице в Facebook развязно высказался в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тот ранее сообщил, что намерен закрыть госграницу с Литвой, Польшей и Украиной.

Белорусский лидер призвал народы этих трёх стран не дать допустить новой войны. Отметим, что Киев и Минск на днях уже вступали в заочные схватки по поводу застрявших на границе паломников.

После заявления Лукашенко украинский министр в соцсети заявил, будто политик несёт полную чушь и в целом ему бы не мешало успокоиться.

"Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств", - пафосно заметил Аваков.

Он посоветовал Лукашенко "попить водички" и успокоиться.

"Украинцы - друзья белорусам, не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу", - резюмировал министр.

Напомним, что ранее посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим пригрозил Минску дипломатической войной после досмотра на границе.