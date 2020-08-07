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Украинский министр на фоне ржавых бочек объявил распродажу
07 августа 2020, 16:00 • 50 • В мире
В рунете смеются над колоритным фото украинского министра Дениса Малюськи, который запустил большую распродажу украинских тюрем. Своё объявление чиновник произнёс на фоне разрухи - ржавых бочек, разгромленного двора, но с выкрашенным в цвет флага забором.
Пользователи рунета высмеяли министра юстиции Украины Дениса Малюську. Тот на днях объявил о большой распродаже украинских тюрем. Первым объектом, который будет выставлен на торги, станет Ирпенский исправительный центр (№ 132).
Сам Малюська на странице в Facebook успокаивает граждан: заключённых из тюрем выпускать не будут, а вот имущество, на которое тратятся госсредства, пустят с молотка.
"У нас просто слишком много лишнего имущества, на которое мы тратим деньги", - объясняет он.
Впрочем, в Сети больше всего впечатлили не заявления министра, а его вид на фоне разрушенного двора с проржавевшими бочками. Именно на таком фоне чиновник предпочёл дать комментарий журналистам.
"Представители прессы в ожидании эксклюзива в пресс-конференции!" - иронизирует над снимком goodman_stan.
"А что в бочках, селитра?" - смеётся Фунтик. "Цифровая нефть или символический газ", - добавляет Индеец Джо.
"Бочки, заборы - это да!!! Но явно не хватает деревянной уборной с дыркой и дверью на вертушке", - развеселилась Ольга Макарова.
"Всё так и есть, вверху бравурные речи и костюмы, внизу ржавое гнилое днище, Украина сегодня", - констатирует в Twitter Алексей.
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