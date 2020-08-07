Украинский министр на фоне ржавых бочек объявил распродажу

Пользователи рунета высмеяли министра юстиции Украины Дениса Малюську. Тот на днях объявил о большой распродаже украинских тюрем. Первым объектом, который будет выставлен на торги, станет Ирпенский исправительный центр (№ 132).

Сам Малюська на странице в Facebook успокаивает граждан: заключённых из тюрем выпускать не будут, а вот имущество, на которое тратятся госсредства, пустят с молотка.

Фото настолько говорит само за себя, что даже все комментарии излишни. pic.twitter.com/7cemgQRGTo — Голос Мордора (@spacelordrock) August 6, 2020

"У нас просто слишком много лишнего имущества, на которое мы тратим деньги", - объясняет он.

Впрочем, в Сети больше всего впечатлили не заявления министра, а его вид на фоне разрушенного двора с проржавевшими бочками. Именно на таком фоне чиновник предпочёл дать комментарий журналистам.

"Представители прессы в ожидании эксклюзива в пресс-конференции!" - иронизирует над снимком goodman_stan.

"А что в бочках, селитра?" - смеётся Фунтик. "Цифровая нефть или символический газ", - добавляет Индеец Джо.

"Бочки, заборы - это да!!! Но явно не хватает деревянной уборной с дыркой и дверью на вертушке", - развеселилась Ольга Макарова.

"Всё так и есть, вверху бравурные речи и костюмы, внизу ржавое гнилое днище, Украина сегодня", - констатирует в Twitter Алексей.