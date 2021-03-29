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Украинский министр: Москва хочет лишить нас Тараса Шевченко

29 марта 2021, 22:05  •  83 • Украина

В Киеве призывают прекратить деятельность Российского центра науки и культуры.

Об этом в своем телеграм-канале пишет министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Филиал Госагентства «Россотрудничество» и его так называемый Российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», – утверждает Ткаченко.

Его недовольство вызвал на странице «Россотрудничества» в фейсбуке анонс мероприятия под названием «Международный творческий конкурс современных поэтов «День Шевченко».

«В анонсе нашего Тараса Шевченко называют «российско-украинским поэтом», – негодует министр.

«По этому поводу вот что хочется сказать. Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X столетие. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща.

Поэтому заявления «Россотрудничества» о «российско-украинском поэте Шевченко» – не более чем мелкая информационная провокация. К тому же это очередной пример попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей. Классические имперские привычки кремлевцев», – пишет Ткаченко.

Он также надеется, что СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала «Россотрудничества» на территории Украины в ближайшее время.

Стоит заметить, что негодование украинского министра по поводу Шевченко выглядит достаточно странным., учитывая, что вся проза Тараса Шевченко, за исключением пьесы «Назар Стодоля», написана на русском языке, на котором он также вел свой личный дневник.

«Есть в творческом наследии Шевченко парочка мыслей, от которых современные украинские литературоведы шарахаются как черти от ладана, – писал убитый во дворе своего дома киевский автор Олесь Бузина. – В поздней повести «Прогулка с удовольствием и не без морали» он назвал русскую тоску «нашей». А в другом прозаическом произведении – «Капитанша» – написал такое, после чего правоверному националисту остается только лечь в гроб: «Верите ли, когда мы вступили в пределы России, то первый постоялый двор, как он ни грязен, мне показался лучше всякого французского отеля». Ай да Кобзарь! Ну как после этого поверишь, что он люто ненавидел москалей».

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