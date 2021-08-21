Украинский министр и глава СНБО попали под санкции от России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширенный список физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Под санкции попали украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Обновлённый документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в списке 922 физических лица. Это на 73 человека больше, чем в декабре 2020 года, когда перечень расширялся в прошлый раз.

Специальные экономические меры против 68 юридических и более чем 300 физических лиц Украины были введены в ноябре 2018 года. Это было ответом на недружественную политику Киева, который стал вводить санкции после возвращения Крыма в состав России. Реестр попавших под рестрикции лиц власти России периодически расширяют.

Так, счета и имущество на территории России заблокированы у Арсена Авакова, Степана Полторака, Василия Грицака. На момент наложения санкций они были главой МВД, главой Минобороны и главой Службы безопасности Украины соответственно. Им также запрещено выводить капиталы за пределы России.