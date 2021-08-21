Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МИД России написал о тайном пассажире самолёта Навального: Берлин скрывает
Анатолий Пашинин и Алексей Горбунов об украинском кино, возможности вернуться в ...
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Р...
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
Главная / Политика

Украинский министр и глава СНБО попали под санкции от России

21 августа 2021, 03:55  •  77 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширенный список физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Под санкции попали украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
Обновлённый документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Теперь в списке 922 физических лица. Это на 73 человека больше, чем в декабре 2020 года, когда перечень расширялся в прошлый раз.
Специальные экономические меры против 68 юридических и более чем 300 физических лиц Украины были введены в ноябре 2018 года. Это было ответом на недружественную политику Киева, который стал вводить санкции после возвращения Крыма в состав России. Реестр попавших под рестрикции лиц власти России периодически расширяют.
Так, счета и имущество на территории России заблокированы у Арсена Авакова, Степана Полторака, Василия Грицака. На момент наложения санкций они были главой МВД, главой Минобороны и главой Службы безопасности Украины соответственно. Им также запрещено выводить капиталы за пределы России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





77
Источник
Похожие новости
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь"
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
21 августа 2021, 00:15
Украинцев привели в чувство предупреждением: Запад считает дни, чтобы снять санкции с России
21 августа 2021, 00:15
Захарова после эфира на "Дожде"* выдала неудобное сравнение
21 августа 2021, 02:05
Посол Антонов резко высказался о новых санкциях США
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 августа 2021, 00:15
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую вещь&...
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
21 августа 2021, 00:15
Украинцев привели в чувство предупреждением: Запад считает дни, чтобы снять санкции с...
21 августа 2021, 00:15
Прибывший в Киев глава Фанара проигнорировал верующих: "Иуда есть Иуда"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
17 августа 2021, 09:55
США нанесли удар по лучшим людям России
14 августа 2021, 22:20
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
14 августа 2021, 22:20
Россия "украла" военно-морской флот Украины, и восстанавливать его смысла нет - NI
15 августа 2021, 22:10
Афганистан доказал провал украинского плана - киевский эксперт Романенко
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.