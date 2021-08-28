Украинский министр допустил проверку гражданства Поклонской

В СМИ ранее появилась информация, что депутата Госдумы Наталью Поклонской могут назначить послом. На Украине заговорили о возможности "испортить ей жизнь".

На сообщения о том, что Наталья Поклонская может быть назначена послом, на Украине отреагировали неоднозначно. Так, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба не исключил, что Киеву удастся "подпортить жизнь" Поклонской, если та станет дипломатом.

Впрочем, перед этим, указал он, следует проверить, является ли она гражданкой Украины.

"Если она ей остается, то у нас есть возможности испортить ей жизнь", - сказал Кулеба.

Впрочем, если Поклонская уже вышла из гражданства, то такой возможности у украинской стороны не будет, пояснил он.

Но если она уже вышла из гражданства и является только гражданкой России, то это их дело назначать кого угодно и куда угодно", — сказал глава МИД в эфире телеканала "Украина 24".

Отметим, что сама Поклонская на слухи о возможном назначении послом не отреагировала. В 2017 году депутат заявляла, что у нее есть только гражданство России, а из украинского она вышла еще в 2014-м.