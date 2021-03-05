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Украинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом
05 марта 2021, 18:45 • 154 • Политика
Киев "немедленно принял" меры после вопиющего нарушения
Министерство иностранных дел Украины направило просьбу турецким коллегам "удалить недостоверную карту" после того, как обнаружило на курорте Аланья публикацию с российским Крымом на одном из монументов. Соответствующее заявление сделала замглавы украинского МИД Эмине Джапарова.
Представитель внешнеполитического ведомства Незалежной сообщила, что столь вопиющее нарушение было выявлено Киевом после того, как фотография с "недостоверной картой" была сделана одной из россиянок в Аланье.
"Узнав об этом, Министерство иностранных дел Украины немедленно приняло соответствующие меры. Консул Украины в Антальи Эмир Рустамов 3 марта посетил Аланью и обратился к мэру города Адему Мурату Юджелю с просьбой удалить недостоверную карту", – заявила Джепарова на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
Украинское ведомство выразило благодарность Турции за "мгновенную реакцию". Искусство, добавила Джепарова, не является "политическим инструментом влияния и не должно вводить в заблуждение жителей и гостей замечательного города".
Ранее бывший глава украинского МИД Павел Климкин раскритиковал западные медиа за постоянную публикацию информации, в которой Крым называется частью России.
В конце прошлого года Джапарова аналогичным образом отреагировала на действия немецкого автоконцерна BMW, который загрузил в автомобили своего производства карту, где Крым показывается как часть Российской Федерации. Представитель украинского МИД потребовала немедленно "исправить" карты в автомобилях, заявив о том, что европейские компании лишены права изображать полуостров российским. Джапарова также заявила, что Евросоюз обязан отказываться от непризнания "аннексии" Крыма.
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