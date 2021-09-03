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Украинский МИД возмутился "саботажем" России

03 сентября 2021, 01:45  •  24 • Политика
В заявлении МИД Украины говорится, что нежелание продлевать мандат наблюдателей ОБСЕ после 30 сентября они расценивают как саботаж.
Решение России после 30 сентября не продлевать мандат миссии ОБСЕ в пунктах "Донецк" и "Гуково" вызвало яростное возмущение Незалежной. Так, в заявлении МИД Украины говорится, что Москва пошла на "саботаж имплементации Минских соглашений".
По версии Киева, всё это направлено на то, чтобы поставлять вооружение Донбассу. Хотя, как пояснили в России, это обусловлено тем, что оснований для продления мандата наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска попросту нет.
Об этом ранее заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Однако Украина настаивает, чтобы миссия ОБСЕ продолжалась.
Украина решительно осуждает намерение России, говорится в сообщении "незалежных" дипломатов. Также отмечается, что Украина намерена сотрудничать активнее со Шведским председательством ОБСЕ, государствами-участниками и генеральным секретарём ОБСЕ в преддверии учений "Запад-2021".

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