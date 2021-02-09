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Украинский МИД пожаловался на затянутый процесс по MH17

09 февраля 2021, 11:55  •  140 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Киев обвиняет Россию в попытке растянуть рассмотрение дела
Расследование трагедии малайзийского "Боинга" в Гаагском суде уже проводится на протяжении нескольких лет. По словам заместителя главы украинского МИД Евгения Енина, вердикт могут вынести до конца 2023 года.
Представитель внешнеполитического ведомства Незалежной заявил, что дело MH17 разделено по "трекам". Первый заключается в уголовно-правовом блоке, проводящем судебные слушания о текущем прогрессе в расследовательской деятельности.
Вторым направлением является преследование России со стороны Украины, которая подала против РФ иск в суд ООН. Как объяснил Енин, оба процесса осуществляются параллельно, и оба направлены на привлечение Кремля к ответственности, а также наказание "конкретных исполнителей".
Замглавы МИД Украины заявил, что в настоящее время сроки по окончанию уголовного процесса весьма туманны. На весь 2021-й год отвели четвертую стадию слушаний, передает телеканал "360".Тем не менее, в затянувшемся процессе Киев винит Россию.
"Мы наблюдаем попытки РФ затянуть рассмотрение вопроса по сути, ссылаясь на коронавирус, сложности с формулированием своей юридической позиции", – заявил Енин в эфире канала "Украина 24".
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) предрек России новые санкции по делу MH17.

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