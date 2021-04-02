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Украинский МИД обвинил Россию в краже радиочастот

02 апреля 2021, 17:45  •  78 • Политика
Фото: Pavlo_bagmut/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Незалежная имеет в своем распоряжении "огромные отчеты"
Украинский МИД рассматривает вероятность арбитражного процесса из-за "присвоения" российской стороной местных телекоммуникаций с радиочастотными ресурсами. Соответствующее заявление сделала сегодня, 2 апреля, заместитель главы ведомства Эмине Джапарова, выступая в Верховной раде.
По словам украинской госслужащей, фактически же дело заключается в "краже", якобы совершенной Россией. Представитель внешнеполитического ведомства также утверждает, что местная администрация имеет в распоряжении "огромные отчеты", в которых, по ее словам, утверждается, что Роскомнадзор занимается выдачей лицензий на использование радиочастот Украины.
По мнению Джапаровой, Киев имеет большие перспективы для "санкционного реагирования". В настоящее время власти прорабатывают вопрос об инициировании арбитражного процесса в отношении России.
Вопрос о подаче иска будет рассмотрен в апреле в ходе межведомственного совещания, указала представитель внешнеполитического ведомства Незалежной, передает РИА "Новости".
"Факт незаконного использования есть. Такие споры нужно решать по дипканалам. Если же этот инструмент исчерпан, в ход идет перспектива арбитража", – заявила украинская госслужащая.
Ранее Джапарова заявила, что украинский МИД незамедлительно отреагировал на появление карты с российским Крымом в турецком курортном городе Аланья. Представители ведомства сразу же связались с региональными властями с просьбой немедленно "удалить карту", которая, по мнению властей Незалежной, является недостоверной. После исполнения требований Киев поблагодарил власти Аланьи за "мгновенную реакцию".

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