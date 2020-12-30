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Украинский МИД готовит флаг для Симферополя: Крымскую тему пообещали сделать "адской"

30 декабря 2020, 21:30  •  27 • Украина

Украинский МИД в лице главы министерства Дмитрия Кулебы готовит жёлто-голубой флаг для Симферополя. Скандальный украинский чиновник пообещал России сделать тему Крыма "адской".

По словам Кулебы, он сделает всё возможное, чтобы в новом году сделать тему Крыма для России "адской".

"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы её такой сделаем", - сказал он, отметив, что в Киеве уже "много для этого сделали".

Чиновник выразил уверенность, что наступит тот день, когда "в Симферополе будет поднят украинский флаг".

"Я работаю над этим, и мы достигнем этой цели", - подчеркнул он в интервью Телевизионной службе новостей Украины.

При этом Кулеба особые надежды питает в связи с запуском так называемой крымской платформы - переговорной площадки, которая якобы даст Украине шанс на возвращение Крыма. Он отметил, что уже якобы есть страны, которые подтвердили поддержку этой платформы и готовность участвовать в саммите, запланированном предварительно на весну 2021 года. При этом страны, которые якобы готовы участвовать в этом собрании, он почему-то не назвал.

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