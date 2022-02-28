Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается к нормальной жизни

Украинский мэр Геннадий Мацегора "принял единственно верное решение". Он согласился на сотрудничество с русскими военными. В итоге город уже возвращается к нормальной жизни.

Мэр Купянска, расположенного в Харьковской области, Геннадий Мацегора записал видеообращение о ситуации в городе.

Он рассказал, что утром 27 февраля ему поступило предложение о переговорах со стороны русской армии. Городской глава, понимая, что в случае военного сопротивления потерь и разрушений не избежать, согласился.

На встрече было принято решение о совместном патрулировании. В результате Купянск с начала новой недели возвращается к нормальной жизни. Мэр призвал жителей выходить из бомбоубежищ и подвалов и приступать к работе в привычном режиме.

Принял единственное верное решение о совместной работе, - подчёркивает Telegram-канал "СИЛОВИКИ".

Ранее к диалогу с русскими военнослужащими также призывал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отмечал, что начать выстраивать его украинским властям следовало ещё несколько лет назад.