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Украинский мэр готовит своих детей к войне с Россией
07 января 2022, 15:15 • 143 • Политика
Мэр Львова Андрей Садовой похвастался, что учит детей стрелять на полигоне для противостояния с Россией.
Мэр украинского Львова Андрей Садовой опубликовал фото со стрельбищ, на которые отправил своих детей, чтобы учиться "воевать с Россией".
По мнению Садового, для детей "это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки в использовании оружия. С пользой и эффективно проведённое время".
Садовой подписал фото со стрельбищ в Facebook:
В комментариях многие пользователи возмутились, что чиновник использует детей для пропаганды войны.
"Учим детей стрелять и улыбаемся, а как же Украина хочет мира", - отметила Валя Гелла.
Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал, что Россия в состоянии разгромить Украину за 10 минут в случае начала войны. При этом политик уверен, что России даже не понадобится вторгаться на территорию Украины, передаёт Ura.ru.
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