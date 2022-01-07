Украинский мэр готовит своих детей к войне с Россией

Мэр Львова Андрей Садовой похвастался, что учит детей стрелять на полигоне для противостояния с Россией.

Мэр украинского Львова Андрей Садовой опубликовал фото со стрельбищ, на которые отправил своих детей, чтобы учиться "воевать с Россией".

По мнению Садового, для детей "это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки в использовании оружия. С пользой и эффективно проведённое время".

Садовой подписал фото со стрельбищ в Facebook:

Пока у нас есть такой сосед, как Москва, эти навыки, на мой взгляд, обязательны каждому украинцу... Вместе мы победим.

В комментариях многие пользователи возмутились, что чиновник использует детей для пропаганды войны.

"Учим детей стрелять и улыбаемся, а как же Украина хочет мира", - отметила Валя Гелла.

Ранее депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал, что Россия в состоянии разгромить Украину за 10 минут в случае начала войны. При этом политик уверен, что России даже не понадобится вторгаться на территорию Украины, передаёт Ura.ru.