Украинский медик раскритиковал заявление властей о вакцине «Спутник V»

Киев, 4 января. Председатель Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко назвал враньем заявление главного санитарного врача страны Виктора Ляшко о вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Ляшко ранее заявил о невозможности зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», пока она не прошла третью фазу испытаний. То же самое условие распространяется и на возможность развернуть на Украине производство вакцин от коронавируса, отметил главный санитарный врач страны.

Кравченко напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще в феврале прошлого года определила критерии для разработки вакцины от COVID-19, а также рекомендовала всем странам в связи с всемирной пандемией перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин.

К настоящему времени по этой схеме в мире зарегистрировано восемь вакцин, отметил на своей странице в Facebook глава Национальной медицинской палаты Украины. Третью фазу клинических испытаний не завершила в полном объеме ни одна из них, заключил он.