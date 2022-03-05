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Украинский лётчик-ас оказался компьютерным симулятором

05 марта 2022, 08:05  •  270 • Украина

В украинских пабликах набирает популярность видео якобы одного из воздушных боёв мифического «призрака Киева», который сбил 12 русских самолетов.

Все украинские Telegram-каналы и блогеры сейчас активно распространяют ролик под названием «Воздушный бой в Киеве».

Однако, как и любая украинская «перемога» происходящее на экране не имеет ничего общего с реальностью. Видео является отрывком из популярной компьютерной игры Digital Combat Simulator, что хорошо заметно по зелёным 2D-деревьям.

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