Украинский лётчик-ас оказался компьютерным симулятором

В украинских пабликах набирает популярность видео якобы одного из воздушных боёв мифического «призрака Киева», который сбил 12 русских самолетов.Все украинские Telegram-каналы и блогеры сейчас активно распространяют ролик под названием «Воздушный бой в Киеве».Однако, как и любая украинская «перемога» происходящее на экране не имеет ничего общего с реальностью. Видео является отрывком из популярной компьютерной игры Digital Combat Simulator, что хорошо заметно по зелёным 2D-деревьям.