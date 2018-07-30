Украинский легкоатлет дисквалифицирован на полгода за критику формы

Украинский легкоатлет Антон Грабовский дисквалифицирован национальной федерацией за неэтичные высказывания по поводу экипировки сборной Украины, предоставленной техническим партнёром.

В одной из соцсетей Грабовский опубликовал фотографии и иронично отозвался о её качестве, за что получил шесть месяцев дисквалификации. Отстранение действует с 22 июля 2018 года.

Поступок спортсмена поставил под угрозу деловые соглашения между техническим партнёром и сборной Украины, сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Ранее Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) добавил Украину и Белоруссию в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил.