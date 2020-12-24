Украинский кум Путина гордится своим статусом

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Медведчук не жалеет о своем выборе и сделал бы его снова, несмотря на события 2014 года

Депутат Верховной рады Украины, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что испытывает гордость за то, что на родине в СМИ и среди украинцев его называют "Кумом" президента РФ Владимира Путина. Об этом "самый демонизированный" в соборной политик рассказал в интервью для ютуб-канала журналиста Анатолия Шария.

Надо признать, что Медведчук крайне редко говорит на тему родственных связей с главой российского государства. Он признался, что с большим уважением относится к Владимиру Владимировичу.

"Я ценю его достоинство как государственного деятеля, как руководителя РФ. И этот человек когда-то согласился стать крестным отцом нашей дочери Дарьи – я считаю, что это была оказана высокая честь нашей семье, и я, и моя жена Оксана Марченко гордится тем, что он является кумом", – сказал политик.

Медведчук подчеркнул, что если бы он заранее знал, что случится на Украине после 2014 г., то все равно пригласил бы Путина стать крестным его ребенка. По словам оппозиционера, Путин оказал честь его семье, став их родственником.

"Мы очень гордимся, и мы продолжаем чтить то, что такое доверие было оказано", – отметил Медведчук.

Он назвал президента России "нормальным крестным", который всегда поздравляет семью с днем рождения, дарит подарки, встречается с украинскими родичами.

Отметим, что в Незалежной кумовья часто значат больше, чем просто кровные родственники. Крестные, пожалуй, были у всех даже в советский период истории.

Крестнице Путина Дарье сейчас 16 лет. Ранее Медведчук уже рассказывал, что идея пригласить его в крестные отцы принадлежала супруге Оксане. В соцсети можно найти старый ролик посещения резиденции политика кумом в 2012 г. в Крыму.

