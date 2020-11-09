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Украинский кулинар объявил России "борщевую" войну: "Нас поддержал мир!"
09 ноября 2020, 15:20 • 136 • Политика
Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко объявил России "борщевую" войну. "Нас поддержал мир!", - уверяет он.
По словам Клопотенко, борщ на Украине был официально признан национальным блюдом. Его возмутило то, что в России борщ также считается национальным блюдом.
"Мы не просто заявили о том, что борщ украинский", - заявил он, отметив, что на Украине "оказали сопротивление РФ и её пропаганде".
"Нас поддержал мир", - уверяет он.
Ранее Киев потребовал включить борщ в списки культурного наследия ЮНЕСКО. Так Украина надеется положить конец интернет-войне вокруг этого блюда. Баталии начались после того, как МИД России заявил, что борщ - "одно из самых популярных и любимых российских блюд, а также символ национальной кухни", - напомнила британская газета The Times.
Украинцы тут же преисполнились негодования. Сеть переполнили гневные посты, где жители Незалежной заявляли: отняли у Украины Крым, а теперь позарились ещё и на борщ.
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