Украинский кулинар объявил России "борщевую" войну: "Нас поддержал мир!"

По словам Клопотенко, борщ на Украине был официально признан национальным блюдом. Его возмутило то, что в России борщ также считается национальным блюдом.

"Мы не просто заявили о том, что борщ украинский", - заявил он, отметив, что на Украине "оказали сопротивление РФ и её пропаганде".

"Нас поддержал мир", - уверяет он.

Ранее Киев потребовал включить борщ в списки культурного наследия ЮНЕСКО. Так Украина надеется положить конец интернет-войне вокруг этого блюда. Баталии начались после того, как МИД России заявил, что борщ - "одно из самых популярных и любимых российских блюд, а также символ национальной кухни", - напомнила британская газета The Times.

Украинцы тут же преисполнились негодования. Сеть переполнили гневные посты, где жители Незалежной заявляли: отняли у Украины Крым, а теперь позарились ещё и на борщ.