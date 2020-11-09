Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
Главная / Политика

Украинский кулинар объявил России "борщевую" войну: "Нас поддержал мир!"

09 ноября 2020, 15:20  •  136 • Политика
Украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко объявил России "борщевую" войну. "Нас поддержал мир!", - уверяет он.
По словам Клопотенко, борщ на Украине был официально признан национальным блюдом. Его возмутило то, что в России борщ также считается национальным блюдом.
"Мы не просто заявили о том, что борщ украинский", - заявил он, отметив, что на Украине "оказали сопротивление РФ и её пропаганде".
"Нас поддержал мир", - уверяет он.
Ранее Киев потребовал включить борщ в списки культурного наследия ЮНЕСКО. Так Украина надеется положить конец интернет-войне вокруг этого блюда. Баталии начались после того, как МИД России заявил, что борщ - "одно из самых популярных и любимых российских блюд, а также символ национальной кухни", - напомнила британская газета The Times.
Украинцы тут же преисполнились негодования. Сеть переполнили гневные посты, где жители Незалежной заявляли: отняли у Украины Крым, а теперь позарились ещё и на борщ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



136
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 09:50
"Михаил Сергеевич, молчите лучше": Гаспарян не сдержался после слов Горбачёва о Байдене
09 ноября 2020, 09:50
Украине порекомендовали отказаться от южных регионов в пользу России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2020, 02:50
"Думали, бомба": Ирландцы обнаружили загадочный привет от русского атомного ледокола
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
04 ноября 2020, 03:10
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
04 ноября 2020, 05:00
Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.