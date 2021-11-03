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Украинский кризис 20 21
03 ноября 2021, 19:15 • 11 • Украина
Пока Европа входит в отопительный сезон с рекордно низким показателем запаса газа в хранилищах, Украина раздает обещания налево и направо, что страна без проблем «переживет» зиму.По крайне мере, в этом уверенно украинское правительство, так как в подземных хранилищах почти 19 млрд. кубов газа. Вот только эти цифры не соответствуют действительности.
«Газа достаточно, 18,7 млрд. газа в подземных хранилищах. Мы спокойно проходим отопительный сезон, спокойно его начинаем», – с таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Однако реальность совсем другая, у «Нафтогаза», который является главным поставщиком газа для населения, образовался дефицит газа перед отопительным сезоном. Причиной является то, что компания закачала в свои хранилища всего 4,5 млрд. куб. газа из 9 млрд. куб., которые необходимы для зимнего периода. Нехватка газа вызвана, прежде всего, высокими ценами на спотовых рынках. В апреле-мае украинское правительство ждало понижение цены, когда та подскочила до $300 за кубометр. В июне думали, что это спекулятивный пик цены, который скоро пройдет, но в июле поняли, что цена ушла вверх.
Весь оставшейся газ, который находится в хранилищах, либо нельзя доставать, либо он принадлежит частным компаниям. Так, 6 млрд. кубов – это буферный газ, который обеспечивает достаточным давлением хранилища для своевременной подачи газа во время его отбора. Еще 3 млрд. – это резерв, который хранится на «черный день», 3,5 млрд. кубов принадлежит зарубежным партнером, а весь остальной газ принадлежит «Укрнафте» и другим частным компаниям. Вследствие этого у «Нафтогаза» и образовался дефицит в целых 4,5 млрд. кубов газа. Каким образом украинская власть намерена закрыть эту дыру, пока не известно.
По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий (Украины) Юрия Ковальчука, «Нафтогаз» планирует купить 3 млрд. кубов газа у иностранных поставщиков, которые хранят его в ПГХ. Такая сделка обойдется Украине в 44 млрд. гривен, или $560 за 1000 тыс. кубометров. Этого количества не будет хватать, так как остается дефицит в 1,5 млрд. кубометров, что является большой дырой.
Своими словами, что газа достаточно для преодоления отопительного сезона, премьер лукавит. При холодной зиме и ряда других независимых факторов, Украине грозит энергетический кризис с отключением электричества и прекращением подачи тепла в жилой сектор.
По сравнению с заявлением премьер-министра страны, слова главы «Укртрансгаза» выглядят более честными. По его мнению, газа накопленного в хранилищах хватит, если не будет не запланированных форс-мажоров. При этом украинская газовая система находится не в лучшем положение за все время своего существования. Так, страна впервые закачивает минимальное количество газа в систему, а это будет отражаться на давлении, которое и так снижается. Все это может привести к различного рода аварий. При всем этом, зарубежные компании уже начали отбор своего газа из ПХГ, которые находятся на территории Украины. Чем меньше газа будет оставаться в хранилищах, тем меньше там будет давление, которое приведет к уменьшению ежесуточного отбора газа.
Приведет ли это к тому, что часть населения Украины останется без газа и тепла? Скорее всего – да. О простых людях официальный Киев думает меньше всего – сейчас правительству важно лишь угодить ЕС и США. Так что, скорее всего, в ближайшее время может возникнуть острый социальный кризис, который повлечет за собой и политический. Опять Майдан?
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