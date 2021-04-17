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Украинский консул попался с поличным ФСБ. Экс-депутат Рады потребовал задержать десяток русских

17 апреля 2021, 12:30  •  209 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук потребовал от СБУ задержать с десяток русских дипломатов за то, что ФСБ с поличным при передаче секретных данных задержала консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
"Совершенно не в своём уме!!! - вскипел украинский политик и журналист, экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук у себя на странице в Facebook, узнав о задержании консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.
Украинского дипломата, напомним, ФСБ задержала ранее с поличным при передаче секретных данных.
Мосийчук заявил, что русские дипломаты и сотрудники Россотрудничества, которые работают в Киеве, якобы "сотрудники ФСБ", а всё случившееся - "игра Министерства обороны России" и русской разведки.
Экс-депутат призвал Киев к "быстрому и адекватному" ответу, предложив Службе безопасности Украины (СБУ) задержать с десяток русских дипломатов.
Напомним, ранее ЦОС ФСБ сообщил, что во время встречи с гражданином России "при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России", задержан с поличным украинский дипломат. Речь шла именно о консуле Генконсульства Украины в Санкт-Петербурге Александре Сосонюке.
Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России, пояснили силовики, пообещав, что к иностранному дипломату "будут применены меры в соответствии с нормами международного права".

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