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Украинский консул одним хэштегом разозлил жителей Черногории: "Позор! Покиньте страну!"

17 февраля 2022, 08:00  •  342 • Политика
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов разозлил граждан этой страны единственным хэштегом. Черногорцы, увидевшие истинное лицо украинского дипломата, не стали сдерживать эмоций: "Позор! Покиньте нашу страну!".
В частности, в своём Facebook-аккаунте Шматов призвал провести в Черногории "марш единства" с Украиной.
"Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества", - написал он и сопроводил свой текст хэштегом "Россия должна быть уничтожена".
Чуть позже горе-дипломат поменял эту надпись на фразу "Украинцы будут сопротивляться", однако было поздно: жители Черногории хорошо запомнили первую редакцию поста.
"Нацист, мы будем общаться с тобой, как ты заслуживаешь", - пишет в комментариях Ведран Јован Никола Ћосић.
"Ты черногорцев зовёшь против России?! Вы знаете, что Святой Петр Цетинский оставил нам в наследство?! Это по крайней мере дипломатический скандал!" - написал Драган И. Бубања.
"Полная поддержка братской России по развитию событий с Украиной. Черногория всегда со своей братской страной Россией", - добавил этот же пользователь.
"Позор! Вам не нужна дипломатическая академия. Бедная Украина с таким консулом..." - отмечает Nina Savićević.
"Мы и русский народ - братья. Покиньте нашу страну! Мы не слуги убийц НАТО!" - добавил Adronika Orlovic.

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