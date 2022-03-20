Украинский конфликт помогает НАТО нарастить продажи в Европе

Организованный, при непосредственном участии США, вооруженный конфликт на Украине уже сегодня принёс небывалые сверхдоходы американским производителям вооружений и военной техники. Это неудивительно, ведь стараниями американцев НАТО давно превратилось в торговую организацию по лоббированию интересов оружейников из США.

Сюжет: Украинский кризис, Международные конфликты

Все военные конфликты, которые устраивала американская сторона на протяжении последнего времени это, с одной стороны, не что иное, как своеобразная демонстрация возможностей производимой американцами продукции (на оружейных выставках сложно продемонстрировать продукцию в действии), а с другой – утилизация имеющегося вооружения, с целью расширения рынка для поставок вновь произведённого.

Стараниями американцев, НАТО давно превратилось в торговую организацию, по лоббированию интересов производителей оружия из США.

Коммерсант во главе НАТО

Неоспоримым подтверждением этого тезиса можно считать недавно появившуюся в открытых источниках информацию о назначении главой Центрального банка Норвегии действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщает информагентство «Интерфакс», генсек НАТО «…позже в этом году заменит Ойстейна Олсена на посту главы Норвежского Центробанка, сообщается в пятницу на сайте банка».

Не менее интересной видится биография Столтенберга: «До того, как стать генсеком Североатлантического альянса, он занимал должность премьер-министра Норвегии в 2000-2001 годах и в 2005-2013 годах, был министром торговли и энергетики (1993-1996) и министром финансов (1996-1997)» – приводит данные «Интерфакс».

До того, как стать генсеком Североатлантического альянса, Столтенберг занимал должность премьер-министра Норвегии в 2000-2001 годах и в 2005-2013 годах, был министром торговли и энергетики (1993-1996) и министром финансов (1996-1997).

Таким образом, на протяжении двух сроков, с 01.10.2014 года на посту генерального секретаря НАТО находится специалист по торговле и финансам. Это ли не лучшее подтверждение того, что НАТО на самом деле является обычным торговым домом?!

Интерес также представляет характеристика, данная Столтенбергу нынешним главой Норвежского ЦБ Ойстейном Олсеном: «Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью». То есть нынешний генсек НАТО – это ни разу не военный, а обычный экономист, следовательно, этим и определяются текущие задачи НАТО в торгово-экономической сфере. Этот тезис косвенно подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив о «смерти мозга НАТО» ещё в 2019 году.

Америка прирастает Европой

Сейчас уже отчётливо вырисовались основные задачи, которые США решают в ходе тщательно организованного ими украинского конфликта. Одной из основных задач для американской администрации и подконтрольного ей «Торгового дома НАТО» является высвобождение восточноевропейского рынка от военной техники советского и российского производства, посредством утилизации её в ходе украинского конфликта. Подтверждением этому может служить история с передачей украинской стороне самолётов МиГ-29, ещё находящихся на вооружении Болгарии, Словакии и Польши. Хотя тут произошёл очень показательный курьёз – болгары со словаками как-то сразу самоустранились от этой затеи, а когда поляки предложили отдать самолёты США для дальнейшей передачи своим «младшим братьям по разуму», то тут уже даже сами организаторы этой затеи решили не рисковать. Польская схема – мы передадим самолёты на американскую базу в Германии, а вы нам за это новенькие F-16, разом высветила все тёмные стороны операции. Во-первых, размен на новые самолёты лишь прикрытие для поставки самолётов. Во-вторых, передать должна была Польша, а перегон через базу США подчёркивает передачу вооружения Украине именно заокеанским кукловодом. Можно констатировать, что пока американцам не удалось провести замещение пусть и небольшого, но имеющегося парка истребителей МиГ-29 и расчистить эту долю рынка для своих производителей.

МиГ-29 (Фото: Wikimedia Commons/Coert van Breda)

Чем дольше продлится украинский конфликт, тем больше на Украине утилизируют оружия американского производства, а значит, американские оружейные корпорации получат новые заказы для восполнения складов НАТО.

Зато неунывающие американцы нашли кому хитростью всё же продать свои самолёты. Как сообщает Telegram-канал «Aussiedlerbote Zeitung», Германия в срочном порядке будет закупать партию суперсовременных истребителей-бомбардировщиков F-35. В сообщении говорится, что истребители-бомбардировщики производства американского военного гиганта Lockheed Martin закупаются для замены обветшалого авиапарка Бундесвера. Сделка будет проведена в рамках «Торгового дома НАТО» – это, несомненно, большой успех американской военной корпорации. Особенно если учесть, что Европа имеет собственное производство военных самолётов, и в этой кооперации активно участвует Германия. Это является лишним подтверждением того, ради чего американская сторона столько лет, накачивая Украину оружием и антироссийской идеологией, столкнула лбами славянские народы, веками жившие вместе.

Более того, чем дольше продлится украинский конфликт, тем больше на Украине утилизируют оружия американского производства (вспоминаем американскую программу помощи Украине), а значит, американские оружейные корпорации получат новые заказы для восполнения уже собственных складов НАТО. Именно так работает американская модель «Торгового дома НАТО».

Активность американских производителей на Европейском оружейном рынке сейчас максимальная. Показательным является и предложение организовать поставки американских систем ПВО в Европу. С этой целью была организована инициатива по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 российского производства, которые в настоящее время находятся на вооружении Словакии, Болгарии и Греции. И если Греция сразу заявила о том, что не рассматривает передачу Украине ЗРК С-300, то более подконтрольную Словакию американцы подталкивают к этой торговой операции очень активно. Как сообщает сетевое издание «РБК», в Министерстве обороны Словакии уже назвали условие передачи этой системы ПВО в пользу Украины – получение аналогичной замены для обеспечения национальной обороны Словакии. Надо ли говорить, что речь в этой сделке может идти о поставке в Словакию системы ПВО американского производства.

Ройтерс без оговорок радуется, что западные армии сделают дополнительные заказы на танки, ракеты и бомбардировщики на 100 миллиардов долларов. Пополнения арсеналов ждут в основном от Британии и Германии. Членов НАТО удалось убедить в «необходимости большего числа солдат и обновлении ядерного арсенала».

С-300 (Фото: Wikimedia Commons/Vitaly V. Kuzmin)

Гуманитарные боеприпасы

С самого начала конфликта США активно помогает Украине, выделяя огромные средства. Но, как нетрудно понять, до рядовых украинцев ни один доллар (да что там доллар, - даже цент), выделенный американскими «благодетелями» не доходит. Под видом помощи условным украинцам, правительство Соединённых Штатов выделяет средства для американских производителей вооружений, которые и являются адресными получателями миллиардной «помощи».

Под видом помощи условным украинцам, Правительство США выделяет средства для американских производителей вооружений, который и являются адресными получателями миллиардной «помощи».

А Украина, в лице марионетки Владимира Зеленского, получает исключительно оружие, для продолжения бойни на этой территории, как утверждают многие издания – «до последнего украинца». При этом, официальный Вашингтон лицемерно заявляет о своей озабоченности гибелью людей на территории Украины, которых сам же при непосредственной поддержке украинской власти «утилизирует» при помощи так называемой «помощи».

В связи с этим очень показателен случай с поставкой «гуманитарной помощи» через Италию: работники аэропорта города Пизы обнаружили, что под видом гуманитарной помощи Украине, к погрузке в самолёт были предназначены ящики с оружием и боеприпасами. Работники аэропорта отказались загружать смертоносную «гуманитарную помощь», в чём были поддержаны городским отделением профсоюза USB.

Замена продуктов, медикаментов и другой гуманитарной помощи на оружие, боеприпасы и взрывчатку, говорит о воровской сущности западных покровителей банды Зеленского, которые даже не в состоянии честно заявить об объёмах поставляемого на Украину вооружения, цинично маскируя поставки под гуманитарную помощь. Уточняется, что самолёты со смертоносной «гуманитаркой» вероятнее всего должны взять курс на базы «Торгового дома НАТО», расположенные в Польше с последующей доставкой на Украину.

Вот только интересно, а население Украины, от лица которого комик Зеленский слёзно вещает всему миру различные псевдопатриотические небылицы, давало полномочия киношному президенту закупать на предоставленные кредиты оружие и боеприпасы, вместо гуманитарной помощи?

Напуганная Европа, давно «потеряла голову», именно поэтому фразу президента Макрона о «смерти мозга НАТО» можно в полной мере транслировать и на европейское руководство, как в целом Евросоюза, так и почти каждой страны в отдельности – «мозг Европы мёртв»

Таким образом, организованный США украинский конфликт очень активно используется американскими оружейными лоббистами в рамках «Торгового дома НАТО» для продвижения своей продукции на европейском рынке. Естественно, всё это происходит в ущерб европейским оружейным корпорациям. Но, напуганная ситуацией Европа, давно «потеряла голову», именно поэтому фразу президента Макрона о «смерти мозга НАТО» можно в полной мере транслировать и на европейское руководство, как в целом Евросоюза, так и почти каждой страны в отдельности – «мозг Европы мёртв». Это является точно определённым диагнозом в текущей ситуации.