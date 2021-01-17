Украинская власть уничтожат русский язык с единственной целью — это раскол общества. Такое мнение выразил известный украинский композитор Владимир Быстряков в программе Сергея Веселовского «На самом деле».Владимир Быстряков уверен, что на Украине с «введением языкового гестапо и мовных инспекторов» все больше распыляется ненависть.«Они думают, что мы будем об этом все больше и больше говорить и не видеть, что они распиливают бюджет и делают над нашими головами. Это приведёт к серьезным последствиям в обществе и дойдет до того, что люди просто перестанут друг друга уважать», — считает композитор.«Вся проблема Украины в народе, который не следит за всеми обещаниями. Страну хорошо поймали на «Слуге народа», что он реформатор, что он хотел, а ему не дают. Народ виноват в том, что у него такое правительство. И надеется не на кого, Украина никому не нужна, она просто распадется на части», — отметил Быстряков.По его словам, Украина стала территорией эксперимента и непонятно на сколько народ выдержит издевательства, но пока, к сожалению, выдерживает, хоть и тянется из последних сил.Президента Украины Зеленского композитор считает «очень удобной фигурой»: «он как сливной бачок, на который сливается вся ненависть народа, он как витрина, за которой прячутся».Отметим, внесенный на сайт-чистилище «Миротворец» композитор Владимир Быстряков, живя в Киеве, постоянно отстаивает право русскоговорящих украинцев говорить на родном языке, также смело высказывает свое мнение на события в стране: участников Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы, Крым никто не «аннексировал», а войну в Донбассе развязала Украина. По его словам, за годы независимости одна из богатейшей республики Советского Союза — Украина, превратилась в нищую, побирающуюся страну, а ее постоянное нытье уже всем надоело — и Западу, и России.Напомним, с 16 января в стране всю сферу обслуживания перевели на украинский язык.