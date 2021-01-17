Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Сливайте воду с тепломагистралей, на Украине грядёт газовый Армагеддон!» – Соск...
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Ки...
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереот...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
Главная / Украина

Украинский композитор: Хорошо, что ноты на украинский перевести пока не додумались

17 января 2021, 22:10  •  27 • Украина

Украинская власть уничтожат русский язык с единственной целью — это раскол общества. Такое мнение выразил известный украинский композитор Владимир Быстряков в программе Сергея Веселовского «На самом деле».

Владимир Быстряков уверен, что на Украине с «введением языкового гестапо и мовных инспекторов» все больше распыляется ненависть.

«Они думают, что мы будем об этом все больше и больше говорить и не видеть, что они распиливают бюджет и делают над нашими головами. Это приведёт к серьезным последствиям в обществе и дойдет до того, что люди просто перестанут друг друга уважать», — считает композитор.

«Вся проблема Украины в народе, который не следит за всеми обещаниями. Страну хорошо поймали на «Слуге народа», что он реформатор, что он хотел, а ему не дают. Народ виноват в том, что у него такое правительство. И надеется не на кого, Украина никому не нужна, она просто распадется на части», — отметил Быстряков.

По его словам, Украина стала территорией эксперимента и непонятно на сколько народ выдержит издевательства, но пока, к сожалению, выдерживает, хоть и тянется из последних сил.

Президента Украины Зеленского композитор считает «очень удобной фигурой»: «он как сливной бачок, на который сливается вся ненависть народа, он как витрина, за которой прячутся».

Отметим, внесенный на сайт-чистилище «Миротворец» композитор Владимир Быстряков, живя в Киеве, постоянно отстаивает право русскоговорящих украинцев говорить на родном языке, также смело высказывает свое мнение на события в стране: участников Евромайдана отправляли под пули снайперов его же организаторы, Крым никто не «аннексировал», а войну в Донбассе развязала Украина. По его словам, за годы независимости одна из богатейшей республики Советского Союза — Украина, превратилась в нищую, побирающуюся страну, а ее постоянное нытье уже всем надоело — и Западу, и России.

Напомним, с 16 января в стране всю сферу обслуживания перевели на украинский язык.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
16 января 2021, 17:45
Одесса признана опасной для Украины
16 января 2021, 19:35
Офицер СБУ: Украину угандошат как Уганду
17 января 2021, 00:10
Аморальные автобусы. Во Львове готовы отказаться от продукции белорусского МАЗа
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
17 января 2021, 01:05
За "большую накачку" заплатят граждане: Силуанов выдал неожиданное признани...
17 января 2021, 09:20
«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова
17 января 2021, 09:20
Кто скинулся Навальному на Йель? Заявление о "бесплатной" учёбе разоблачили...
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это укра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 января 2021, 01:35
"Простите, не Украина": После предложения убить Навального "суровым" либералам напомнили о законе
15 января 2021, 01:25
Кто в печёнке у русского, американца и еврея: Норкин рассказал анекдот о стереотипах
15 января 2021, 22:30
Новое распоряжение Трампа вызвало ярость сторонников Байдена
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
16 января 2021, 17:45
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в стыдном, лишив дара речи
17 января 2021, 01:05
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.