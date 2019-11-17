Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
"Это реалии": Кёрби откровенно рассказал об уровне медицины в Штатах
«Незаменим для подготовки к боевым миссиям»: каковы экспортные перспективы росси...
В Совфеде оценили заявление Климкина о разведении сил в Донбассе
Главная / Украина

Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии

17 ноября 2019, 11:24  •  1037 • Украина
Украинский комментатор с юмором отреагировал на поражение сборной России по футболу от Бельгии в матче девятого тура отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
 
© rfs.ru
 

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко в своём Twitter.

До матча с Бельгией главный тренер российской команды Станислав Черчесов сказал, что главной целью для его подопечных является победа на Евро-2020.

Сборная России досрочно вышла на Евро-2020, гарантировав себе второе место в группе I. Заключительный матч квалификации состоится 19 ноября. Соперником российской команды станет сборная Сан-Марино.

Ранее определились 16 из 24 участников Евро-2020.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



1037
Источник
Похожие новости
17 ноября 2019, 11:24
«Поле для выяснения отношений»: для чего США могли устроить «аудит» оборонной промышленности Украины
17 ноября 2019, 01:39
В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда
16 ноября 2019, 22:24
В Словакии задержали четырёх украинцев с почти 700 кг янтаря
16 ноября 2019, 19:09
На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны
17 ноября 2019, 11:24
Украинский комментатор пошутил над сборной России после поражения от Бельгии
16 ноября 2019, 22:24
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2019, 13:54
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
14 ноября 2019, 02:24
"В Британии присел бы лет на 15": Экс-адвокат Фейгин публично призвал к убийству Соловьёва
11 ноября 2019, 15:39
"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
13 ноября 2019, 00:24
"Неприемлемо": Россия предостерегла США после успешного отвода войск из Петровского
11 ноября 2019, 12:24
Тревожный звонок
15 ноября 2019, 04:24
Расставил приоритеты: Лидер Бразилии произнёс тост и пошёл чокаться к Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.