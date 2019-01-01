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Украинский комик Зеленский "подвинул" Порошенко в предновогоднем эфире
01 января 2019, 17:09 • 78 • Политика
Впервые в истории страны новогоднее поздравление президента Украины было "передвинуто" ради того, чтобы транслировать обращение комика Владимира Зеленского, анонсировавшего свое участие в мартовских выборах.
Выступление Зеленского вышло в эфир за несколько минут до полуночи, лишь после этого канал запустил трансляцию поздравления Петра Порошенко. Поэтому выступление украинского лидера закончилось уже в 2019 году.
Напомним, 31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвинулись кандидаты и были поданы документов в ЦИК. При этом действующий глава государства Петр Порошенко пока что не осветил вопрос о своем участии в выборах, которые пройдут 31 марта.
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