Украинский комик Зеленский "подвинул" Порошенко в предновогоднем эфире

Впервые в истории страны новогоднее поздравление президента Украины было "передвинуто" ради того, чтобы транслировать обращение комика Владимира Зеленского, анонсировавшего свое участие в мартовских выборах.

Выступление Зеленского вышло в эфир за несколько минут до полуночи, лишь после этого канал запустил трансляцию поздравления Петра Порошенко. Поэтому выступление украинского лидера закончилось уже в 2019 году.

Напомним, 31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвинулись кандидаты и были поданы документов в ЦИК. При этом действующий глава государства Петр Порошенко пока что не осветил вопрос о своем участии в выборах, которые пройдут 31 марта.