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Украинский комбат признался в убийстве двух российских журналистов

12 марта 2020, 15:35  •  168 • Украина


К гибели под Луганском в 2014 году в результате удара артиллерии ВСУ журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина причастен экс-командир карательного батальона «Айдар», депутат ВР прошлого созыва Сергей Мельничук.

Об этом он сам рассказал в интервью киевской интернет-газете «Страна».

Мельничук поделился подробностями недавнего своего задержания в Греции по запросу Интерпола в деле об убийстве Корнелюка и Волошина, за которое в РФ получила срок Надежда Савченко.



По словам, экс-комбата, Савченко к моменту гибели журналистов якобы уже находилась в плену, а потому не могла корректировать огонь.

«Я тогда вел бой. Мне четко было видно, как в районе поста ГАИ собираются люди и периодически выходят на подмогу к тем, с кем я вел бой. Я видел только людей с оружием. Я позвонил артиллеристам на батарею и спросил, отмечен ли у них пост ГАИ и попросил дать туда парочку пристрелочных снарядов. Они четко попали в цель. Позже таксист рассказывал, что 10–15 ополченцев погибло сразу. Но погибли и журналисты, которые там были», – рассказал Мельничук.

В свою очередь издание удивилось, что он не отрицает своей причастности к гибели журналистов.

«Я прямо говорю, что это не журналисты, а люди, которые незаконно прибыли в страну, с целью собрать информацию в пользу другой страны. Они погибли во время боя», – заявил экс-комбат.

При этом он признал, что погибли журналисты при его непосредственном участии.

«Да, команду на огонь артиллерии давал я», – подчеркнул Мельничук.

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