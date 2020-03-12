Украинский комбат признался в убийстве двух российских журналистов

К гибели под Луганском в 2014 году в результате удара артиллерии ВСУ журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина причастен экс-командир карательного батальона «Айдар», депутат ВР прошлого созыва Сергей Мельничук.Об этом он сам рассказал в интервью киевской интернет-газете «Страна».Мельничук поделился подробностями недавнего своего задержания в Греции по запросу Интерпола в деле об убийстве Корнелюка и Волошина, за которое в РФ получила срок Надежда Савченко.По словам, экс-комбата, Савченко к моменту гибели журналистов якобы уже находилась в плену, а потому не могла корректировать огонь.«Я тогда вел бой. Мне четко было видно, как в районе поста ГАИ собираются люди и периодически выходят на подмогу к тем, с кем я вел бой. Я видел только людей с оружием. Я позвонил артиллеристам на батарею и спросил, отмечен ли у них пост ГАИ и попросил дать туда парочку пристрелочных снарядов. Они четко попали в цель. Позже таксист рассказывал, что 10–15 ополченцев погибло сразу. Но погибли и журналисты, которые там были», – рассказал Мельничук.В свою очередь издание удивилось, что он не отрицает своей причастности к гибели журналистов.«Я прямо говорю, что это не журналисты, а люди, которые незаконно прибыли в страну, с целью собрать информацию в пользу другой страны. Они погибли во время боя», – заявил экс-комбат.При этом он признал, что погибли журналисты при его непосредственном участии.«Да, команду на огонь артиллерии давал я», – подчеркнул Мельничук.