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Украинский комбат: Мечтаю стереть Россию с карты и из общественного сознания

12 марта 2018, 20:54  •  193 • Политика
СМИ растиражировали слова украинского командира, мечтающего стереть Россию с карты и из сознания.
Украинский комбат Вадим Сухаревский через украинские СМИ публично признался, что мечтает стереть Россию не только с карты мира, но и из общественного сознания. Скандальное заявление прокомментировали эксперты в эфире передачи "Время покажет".
Старший научный сотрудник Института Всемирной истории НАН Украины Максим Яли считает, что слова украинца - это результат так называемого "военного синдрома". Это нарушение психики, которое наблюдается у военных, навидавшихся ужасов войны.
Ему возразил телеведущий Артем Шейнин, который считает, что заявление комбата вызвано скорее "весенним обострением" более распространенных психических заболеваний, а не "военным синдромом".
Третью точку зрения выразил журналист Родион Мирошник. Он считает, что проблема кроется не в психике отдельных личностей, а в повальном промывании мозгов украинскими СМИ, которые всеми силами разжигают ненависть к России.
"Это не он больной, а страна больная при нынешней власти", - согласился с ним Шейнин, недавно подвергшийся нападению украинского "блогера-десантника" в Италии.

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