|
Украинский клуб оформил трансфер Павлова по паспорту Молдавии
15 февраля 2019, 19:54 • 70 • Украина
Пресс-атташе украинского футбольного клуба «Черноморец» Сергей Мартынов сообщил подробности перехода российского нападающего Василия Павлова в одесскую команду.
©chernomorets.odessa.ua
«Василий позиционирует себя как гражданина Молдовы. Переход также оформлялся по паспорту Республики Молдова. В связи с этим ничего плохого быть не должно, так что не стоит углубляться в эту тему и расширять её», — приводит слова Мартынова «Чемпионат».
Павлов перешёл в «Черноморец» на правах свободного агента.
Ранее в РФС прокомментировали трансфер Павлова в украинский клуб.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
70
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2019, 17:54
|
14 февраля 2019, 21:24
|
09 февраля 2019, 21:09
|
11 февраля 2019, 08:54
|
12 февраля 2019, 01:09
|
10 февраля 2019, 22:04
|
10 февраля 2019, 22:54