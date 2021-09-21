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Украинский художник оскандалился из-за огромного граффити с кораблем российского флота

21 сентября 2021, 19:50  •  133 • Политика
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор внес штрихи по требованию националистов
В Николаеве открыли мурал, которйы посвящен 232-летию со дня основания города. На нем можно заметить два военных корабля, построенных на городских верфях еще в годы СССР. Однако ситуация не прошла мимо местных националистов, которые напомнили, что на сегодняшний день нарисованные суда – "Адмирал Кузнецов" и "Москва" – входят в состав ВМФ России.
Сам Балабаев объяснил, что над этими кораблями работали его дед и отец – потому он и решил увековечить память предков.
Однако местные националисты потребовали исправить рисунок, и Вячеслав написал на крейсере "Украина" – недострой с таким названием уже тридцать лет покоится на местной верфи, загнивая у причальной стенки. На изображенном авианосце Балабаев добавил номер 16. Это судно украинские власти продали Китаю еще в 1990-е годы.
Организатор мурала заявил, что решил остановить выбор на указанных судах, руководствуясь историей "города корабелов". Однако художник внес изменения после критики местных политических активистов, заявивших, что изображение крейсеров российского флота говорит о провокационности художественного объекта, даже несмотря на историю их постройки, сообщает РИА "Новости".
UPD: доповнений пост Позиція Демократичної Сокири стосовно створення командою «Мрій Дій» муралу, присвяченого історії...
Опубликовано Демократична Сокира. Миколаїв Четверг, 16 сентября 2021 г.
Балабаев также сообщил, что стремился вдохновить местных жителей и обратить внимание на историю города. Однако во избежание скандалов автору пришлось пойти навстречу организаторам и закрасить бортовой номер, чтобы судно не ассоциировалось с российским флотом.
Ранее журналист Дмитрий Василец заявил, что украинская "декоммунизация" провалилась – в День независимости на параде участвовала техника, которая применялась еще в СССР.

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