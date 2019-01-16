Украинский хакер получил куш в $4 млн на сливе данных биржевым игрокам

Власти США подали иск в суд, в котором обвиняют российских и украинских хакеров в том, что они похищали финансовую информацию корпораций и продавали ее биржевым игрокам. В результате мошеннической схемы им удалось незаконно нажиться на сумму $4,1 млн.

В США предъявили гражданские иски нескольким американцам, а также российским и украинским хакерам. Их обвиняют в электронном мошенничестве и использовании базы данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) для собственной незаконной наживы. Об этом говорится на сайте суда в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Главный обвиняемый дела - 27-летний киевлянин Александр Еременко. Украинский хакер вместе со своими подельниками взламывал закрытые базы данных американского регулятора, похищал финансовую информацию корпораций (сведения о прибыли), после чего сливал данные биржевым игрокам. Те в свою очередь использовали ее для торговых операций, а кушем делились с хакерами.

Мошенники работали с 2016 года, и им удалось заполучить $4,1 млн, сообщает Комиссия по ценным бумагам.

По делу также проходят Андрей Сарафанов, Людмила Калинкина, Андрей Мелейников и Иван Соловьев, которые, по информации США, являются гражданами РФ. По всей видимости, их местонахождение неизвестно.

Стоит отметить, что дополнительно к гражданскому иску в прокуратуре Нью-Джерси в связи с данной мошеннической схемой предъявили Еременко и еще одному гражданину Украины, Артему Радченко, уголовные обвинения. При этом Еременко уже проходит по уголовному делу, связанному с хакерством. В 2015 году он с другими подельниками был замешен в краже корпоративных данных и мошенничестве на сумму более $100 млн.