Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ ...
Коломойский знает всю правду о «Боинге» и может сбежать в Россию
Главная / Украина

Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме

08 января 2021, 18:10  •  118 • Украина

Известный украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью сайту «Гордон» признал, что в последнее время приходящие к власти не любят Украину.

Они ее рассматривают исключительно как свой собственный бизнес-проект. Они здесь зарабатывают деньги. По его словам, эта элита не отдыхает в Украине, не лечится тут и их дети не живут в стране. Для них Украина – это плацдарм, это сафари. Тодуров заявил, что страну наводнили всякие интуристы, включая министров.

«Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать», – считает кардиохирург. Он также прошелся по «патриотам», которые демонстративно носят вышиванки. «Все очень красиво сейчас одеваются в вышиванки, начали говорить на галицком диалекте красиво, все подражают, все изображают из себя патриотов. А на самом деле патриотизм же далеко не в том, чтобы разрушить советский памятник или сбить где-то звезду и повесить туда чего-то еще. Не в этом же патриотизм. Патриотизм в том, чтобы что-то создать в этой стране», – считает ученый. По его словам, те, кто управляет сегодня страной, «в большинстве своем здесь ничего не хотят создавать».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
08 января 2021, 09:00
Одесситы мечтают жить, как в Крыму
07 января 2021, 12:50
На Украине ужесточат наказание за «советскую и российскую пропаганду»
07 января 2021, 21:05
«Газпром» на треть сократил транзит газа через Украину
07 января 2021, 21:05
«Украина с вами!»: Порошенко прокомментировал майдан в США
08 января 2021, 02:35
«Mejdurecie»: получится ли создать антироссийскую ось «Бухарест – Кишинёв – Киев»?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 01:50
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
02 января 2021, 11:50
Украина встречает 2021 года на пороге войны. Каких земель лишится Киев?
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
05 января 2021, 02:10
"Крым понёс невосполнимую утрату": Аксёнов потрясён смертью главы МЧС полуострова
06 января 2021, 18:30
Агутину досталось за гражданство США: "Погибать за Россию... на полпути в Америку"
01 января 2021, 21:10
Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом
02 января 2021, 13:40
Тайный госпереворот в России: Кто за ним стоял и кому удалось разбить план - мнения экспертов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.