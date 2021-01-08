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Украинский кардиохирург рассказал, что думает об элите и вышиваночном патриотизме
08 января 2021, 18:10 • 118 • Украина
Известный украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров в интервью сайту «Гордон» признал, что в последнее время приходящие к власти не любят Украину.
Они ее рассматривают исключительно как свой собственный бизнес-проект. Они здесь зарабатывают деньги. По его словам, эта элита не отдыхает в Украине, не лечится тут и их дети не живут в стране. Для них Украина – это плацдарм, это сафари. Тодуров заявил, что страну наводнили всякие интуристы, включая министров.
«Они же сюда приезжают на сафари: на крупную дичь поохотиться – и уехать», – считает кардиохирург. Он также прошелся по «патриотам», которые демонстративно носят вышиванки. «Все очень красиво сейчас одеваются в вышиванки, начали говорить на галицком диалекте красиво, все подражают, все изображают из себя патриотов. А на самом деле патриотизм же далеко не в том, чтобы разрушить советский памятник или сбить где-то звезду и повесить туда чего-то еще. Не в этом же патриотизм. Патриотизм в том, чтобы что-то создать в этой стране», – считает ученый. По его словам, те, кто управляет сегодня страной, «в большинстве своем здесь ничего не хотят создавать».
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